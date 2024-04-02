Умерла народная артистка России актриса Татьяна Конюхова

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Сегодня, 2 апреля, после продолжительной болезни умерла народная артистка России, кавалер Ордена Почёта, актриса театра и кино Татьяна Конюхова. Она скончалась на 93-м году жизни.
Любителям кино она известна по ролям в фильмах «Над Тисой», «Женитьба Бальзаминова», «Карьера Димы Горина», «Майская ночь или утопленница», «Портрет жены художника». Последней ролью в творческой биографии актрисы стал образ Вероники Витольдовны в сериале «Хранимые судьбой» 2011 года.
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