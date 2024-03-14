Умерла руководитель Театра классического балета Наталья Касаткина

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В Москве на 90-м году жизни скончалась экс-руководитель Театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталья Касаткина. Смерть наступила в ночь на 14 марта.
О кончине известной балерины сообщила РИА Новости её помощница Валентина Бурьянова. Информация о дате прощания и месте похорон появится позже.
Наталья Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году она закончила Московское хореографическое училище. С 1954 по 1976 год танцевала в Большом театре. Касаткина была ведущей исполнительницей партий Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Индийской куклы в "Щелкунчике» Петра Чайковского и других известных постановках.
С 1960-х годов она работала в творческом союзе со своим мужем также знаменитым танцовщиком и балетмейстером Владимиром Васильевым. С 1977 года супруги были художественными руководителями ансамбля «Классический балет», а с 1992 года возглавляли Государственный театр классического балета.
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Наталья Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году она закончила Московское хореографическое училище. С 1954 по 1976 год танцевала в Большом театре. Касаткина была ведущей исполнительницей партий Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, Индийской куклы в "Щелкунчике» Петра Чайковского и других известных постановках.
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