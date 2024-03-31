Умерла тренер фигуристов Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская

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На 75 году жизни скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская. Об этом в соцсетях сообщил её сын Денис Самохин.
Среди учеников Дубинской такие мастера как Илья Авербух и Камила Валиева. Также она учила Ирину Лобачевскую, Даниила Глейхенгауза, братьев Александра и Владимира Успенских, Елену Куракову и многих других известных российских фигуристов.
Отмечается, что тренер ушла из жизни вечером 30 марта.
По словам её сына, который также является тренером по фигурному катанию, Дубинская в течение четырёх лет страдала от бокового амиотрофического склероза. В последние годы она не работала из-за болезни.
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