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Умерла тренер фигуристов Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская

31 марта 2024, 12:44
Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

На 75 году жизни скончалась заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская. Об этом в соцсетях сообщил её сын Денис Самохин.
Среди учеников Дубинской такие мастера как Илья Авербух и Камила Валиева. Также она учила Ирину Лобачевскую, Даниила Глейхенгауза, братьев Александра и Владимира Успенских, Елену Куракову и многих других известных российских фигуристов.

Отмечается, что тренер ушла из жизни вечером 30 марта.


По словам её сына, который также является тренером по фигурному катанию, Дубинская в течение четырёх лет страдала от бокового амиотрофического склероза. В последние годы она не работала из-за болезни.

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#тренер
#фигурное катание
#смерть
#болезнь
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Крупнейшая книжная сеть Украины начала продажу мемуаров хорватского нациста
«Страна.ua»: на Украине начали выпускать мемуары нациста Павелича
31 марта 2024, 13:59

Фото: iStock/jarino47

Крупнейшая украинская книжная сеть начала продавать мемуары хорватского фашиста Анте Павелича. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Павелич являлся главой марионеточного правительства Хорватии, выступавшей союзницей нацистской Германии в 1941-1945 годах. Он был палачом евреев, сербов и цыган, сообщил глава «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский.

Он добавил, что указами Павелича были убиты свыше 30 тысяч хорватских евреев. Большинство из них казнили в концлагере Ясеновац.

При этом, по словам Долинского, в выпущенной книге об этом не говорится. А в аннотации написано лишь то, что Павелич боролся за независимость возглавляемой им Хорватии.

Книга мемуаров получила своё название от девиза нацистской ультраправой организации, действовавшей во времена Второй мировой войны, – усташи.

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#украина
#нацизм
#книга
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Филипп Киркоров рассказал о реакции своих детей на теракт в «Крокусе»
Певец Филипп Киркоров признался, что его детей напугал теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 13:44

Фото: Константин Семенец

Певец Филипп Киркоров на программе «Ты не поверишь» рассказал, что его дети — Мартин и Алла-Виктория — были напуганы после теракта в «Крокус Сити Холле».
Киркоров выразил глубокие соболезнования всем пострадавшим в этой жуткой трагедии. По словам певца, произошедшее «дает закалку и иммунитет», так как в наше время необходимо быть готовым ко всему. Киркоров подчеркнул, что при этом нельзя ожесточаться.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#террористы
#соболезнования
#рф
#киркоров
#крокус сити холл
#теракт
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«Если не убежать, то уплыть»: Украинские пограничники задержали мужчин с резиновой лодкой
Украинские пограничники задержали мужчин, пытавших доплыть до границы с Венгрией
31 марта 2024, 13:43

Фото: iStock/Andrii Zorii

Четверо украинцев пытались сбежать из стран, незаконно переплыв границу с Венгрией, об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Четверых мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На задержанных составили административные протоколы. Каждому из них грозит штраф до пяти тысяч долларов. Также устанавливаются лица, которые могут быть причастны к организации этого «заплыва».

Напомним, в Верховной раде Украины рассматривается закон о тотальной мобилизации населения. К тому же, Владимир Зеленский отменил президентские выборы, сославшись на невозможность их проведения в условиях военного положения.

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#граница
#украина
#венгрия
#мобилизация
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Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура – трансляция
Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» №4 стартовала с Байконура
31 марта 2024, 12:57

Фото: iStock/3DSculptor

Ракета «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 стартовала с космодрома Байконур.
Прямую трансляцию запуска ведёт «Роскосмос» в своём YouTube-канале.

По подсчётам специалистов, спутник должен отделиться от третьей ступени ракеты ровно через 9 минут 23 секунды после пуска.

Отмечается, что спутник дистанционного зондирования Земли необходим для ведения высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения земной поверхности. Это необходимо для исследования природных ресурсов планеты.

Также с помощью этого спутника можно контролировать уровень загрязнения и деградации окружающей среды, искать месторождения полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, производить мониторинг чрезвычайных ситуаций, а также создавать и дополнять топографические и навигационные карты.

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#ракета
#космос
#спутник
#роскосмос
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Российским спецслужбам стали известны организаторы террористических акций в РФ
Бортников: спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ
31 марта 2024, 12:31

Фото: сайт Кремля

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы террористических акций в РФ. Об этом Бортников сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
Бортников рассказал, что есть лица, которые организовали боевые подразделения, а также существуют те, кто хотел совершить преступные деяния. Директор ФСБ отметил, что все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются.

Бортников добавил, что сотрудники спецслужб примут все необходимые меры, чтобы найти и наказать предателей, создавших боевые подразделения.

Ранее сообщалось, что в ходе объявленного в Дагестане режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них было изъято подготовленное для этого оружие, в том числе самодельное взрывное устройство.

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#фсб
#терроризм
#преступники
#теракт
#террористы
#меры
#операции
#сотрудники
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Дубненцы присоединятся к Международной акции «10 000 шагов к жизни»
31 марта 2024, 12:30

Фото: iStock/Halfpoint

Жители подмосковной Дубны присоединятся к Международной акции «10 000 шагов к жизни», об этом сообщает Telegram-канал «Дубна. Городские парки».
«Приглашаем присоединиться 5 апреля к Международной акции «10 000 шагов к жизни», которая проходит под девизом «Здоровье для всех!». Старт от Ротонды на Набережной р.Волга в 15-30 часов», — сообщили в СМИ.

Международная акция «10 000 шагов к жизни» приурочена ко Всемирному Дню здоровья, который состоится 7 апреля.

Ежегодно День здоровья проходит под новым девизом, отражающим наиболее актуальные проблемы в сфере здравоохранения. В 2024 году слоганом Дня здоровья выбрали фразу — «Здоровье для всех: справедливость и солидарность».

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#дубна
#московская область
#здоровье
#спорт
#здравоохранение
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«Неподъёмная сумма»: Светлаков задолжал Пенсионному фонду
Mash: Пенсионный фонд подал в суд на Светлакова из-за долга в 600 рублей
31 марта 2024, 12:30

Фото: iStock/Fascinadora

Пенсионный фонд России обратился с двумя судебными исками к актёру Сергею Светлакову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что два иска поступили в мировой суд ещё в феврале. Это было связано с тем, что Светлаков не подал сведения о компании ООО «Студия Свердловск» и не перечислял часть дохода в Пенсионный фонд.

Канал добавляет, что одним из бывших участников компании был юморист Александр Незлобин, который эмигрировал в США.

Кроме того, в настоящее время проверяется информация о регистрации сотрудников фирмы. Предполагается, что на них не открывали лицевые счета.

Теперь Светлаков попал на круглую сумму. Суд требует выплатить долг в 600 рублей.

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#пенсионный фонд
#суд
#долги
#компании
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У актёра Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого
31 марта 2024, 12:15

Фото: iStock/sudok1

У 61-летнего актёра Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящее время артист проходит курс противоопухолевого лечения для предотвращения развития болезни.

Отмечается, что Мадянов обратился к врачам из-за сильной слабости. Его оставили на один день в стационаре, где было проведено обследование и противоопухолевая лекарственная терапия. Актёру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого. Также у него были выявлены кисты в почках, селезёнке и печени.

В настоящее время Мадянов находится под наблюдением у себя дома. Ему назначили ещё одно противоопухолевое лечение, которое актёр пройдёт в апреле.

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#онкология
#актёр
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#госпитализация
#лечение
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Киселев высказался о смертной казни
Киселев о смертной казни: жажда мести не должна застилать разум
31 марта 2024, 12:09

Фото: сайт Кремля

Автор и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил в эфире своей авторской телепрограммы, что жажда мести не должна застилать разум.
По словам Киселева, приговорить обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле» к смертной казни все равно невозможно, поскольку закон не имеет обратной силы. Он пояснил, что если настаивать на смертной казни, в таком случае необходимо будет отказаться от фундаментальных основ Конституции РФ.

Киселев заключил, что трагедия в Красногорске нанесла всему обществу страшнейший ожог.

Отметим, после теракта в «Крокус Сити Холле» вопрос о снятии моратория на смертную казнь для террористов начал активно обсуждаться как среди политиков, так и среди простых россиян.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#трагедия
#закон
#депутат
#смертная казнь
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#крокус сити холл
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