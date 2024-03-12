Умерла ушедшая в монастырь актриса Галина Яцкина

Фото: istockphoto / Aleksandr_Vorobev
Советская актриса театр и кино Галина Яцкина скончалась на 80-м году жизни вскоре после того, как приняла постриг в монахини, об этом передает протоиерей Василий Гелеван в своем телеграм-канале.
Протоиерей Василий Гелеван отметил, что актриса перед смертью приняла постриг в схиму, получив имя Вера.
Галина Яцкина родилась в Махачкале 16 июня 1944 года. Учеба у нее проходила в Театральном училище им. Б. Щукина. Закончив аспирантуру, она стала первой в истории советского кино актрисой-кандидатом наук. В списке Галины Яцкиной десятки ролей в кинокартинах. Особую известность Яцкина получила благодаря таким фильмам, как «Женщины», «Уроки французского» и «Слово для защиты».
Помимо этого, в свое время Галина Яцкина учила президента России Бориса Ельцина хорошо выступать на публике.
Читайте также:
Актрисе Нонне Гришаевой тесть вызвал скорую
Психолог Степанова указала на признаки реактивной депрессии у Пугачевой
Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей
Галина Яцкина родилась в Махачкале 16 июня 1944 года. Учеба у нее проходила в Театральном училище им. Б. Щукина. Закончив аспирантуру, она стала первой в истории советского кино актрисой-кандидатом наук. В списке Галины Яцкиной десятки ролей в кинокартинах. Особую известность Яцкина получила благодаря таким фильмам, как «Женщины», «Уроки французского» и «Слово для защиты».
Читайте также:
Актрисе Нонне Гришаевой тесть вызвал скорую
Психолог Степанова указала на признаки реактивной депрессии у Пугачевой
Певцу и музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей
Дана Игумнова