Умер режиссер, сценарист и народный артист Грузии Отар Иоселиани

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В возрасте 89 лет скончался режиссер, сценарист и народный артист Грузии Отар Иоселиани. Об этом сообщил фотограф и журналист Юрий Рост в телеграм-канале.
Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тбилиси. В 1965 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. За свою профессиональную деятельность Иоселиани создал фильмы «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль», которые были отмечены международными наградами.
С начала 1980-х годов режиссер стал работать во Франции, а в 1984 году Иоселиани стал Народным артистом Грузинской ССР.
Ранее сообщалось, что в возрасте 93 лет скончался американский актер Джек Аксельрод, известный по ролям в таких сериалах, как «Клиника», «Офис», и «Декстер». Джек Аксельрод принимал участие в различных проектах, среди которых были такие известные сериалы, как «Даллас», «Меня зовут Эрл», «Династия».
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С начала 1980-х годов режиссер стал работать во Франции, а в 1984 году Иоселиани стал Народным артистом Грузинской ССР.
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Екатерина Коршунова