Найдено тело главного бухгалтера дочерней структуры «Роскосмоса»

Фото: iStock/Boris Ipatov
Обнаружено тело главного бухгалтера «Информационных спутниковых систем» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в «Роскосмос»). Об этом в беседе с ТАСС сообщили правоохранительные органы по Красноярскому краю.
Отмечается, что вечером 17 декабря супруга обнаружила тело бухгалтера дома.
В настоящее время пресс-служба предприятия, на котором работал мужчина, а также правоохранительные органы не давали официальных комментариев по поводу случившегося.
Предприятие «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» занимается разработкой и изготовлением спутников для связи, телерадиовещания, навигации, ретрансляции, научно-прикладного значения и иных нужд. Это ведущее российское предприятие такой направленности.
Читайте также:
Умер один из основателей цветного телевидения в СССР Шендерович
Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Алексей Макаров
Публицист Мария Розанова умерла на 94-м году жизни
В настоящее время пресс-служба предприятия, на котором работал мужчина, а также правоохранительные органы не давали официальных комментариев по поводу случившегося.
Читайте также:
Умер один из основателей цветного телевидения в СССР Шендерович
Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Алексей Макаров
Публицист Мария Розанова умерла на 94-м году жизни
Анастасия Чинкова