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Найдено тело главного бухгалтера дочерней структуры «Роскосмоса»

ТАСС: главбуха ИСС Решетнёва, входящего в «Роскосмос», нашли мёртвым
18 декабря 2023, 11:31
Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

Обнаружено тело главного бухгалтера «Информационных спутниковых систем» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в «Роскосмос»). Об этом в беседе с ТАСС сообщили правоохранительные органы по Красноярскому краю.
Отмечается, что вечером 17 декабря супруга обнаружила тело бухгалтера дома.

В настоящее время пресс-служба предприятия, на котором работал мужчина, а также правоохранительные органы не давали официальных комментариев по поводу случившегося.


Предприятие «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» занимается разработкой и изготовлением спутников для связи, телерадиовещания, навигации, ретрансляции, научно-прикладного значения и иных нужд. Это ведущее российское предприятие такой направленности.

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#мужчина
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Воскресный зомби-апокалипсис: Петербуржцы массово страдают от укусов людей
18 декабря 2023, 11:44

Фото: istockphoto/shironosov

Накануне, 17 декабря, сразу несколько жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились к медикам с необычными травмами. Все они теперь лечат пальцы от укусов после встречи с зубастыми оппонентами.
Например, в больницу обратился 22-летний молодой человек. Накануне вечером он был в посёлке Токсово, где неизвестный цапнул его за безымянный палец на правой руке. Укус был такой силы, что средняя фаланга пальца оказалась сломанной. Палец буквально висел на коже, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Также в воскресенье вечером медицинская помощь потребовалась 42-летнему петербуржцу. У него случился конфликт с неизвестными в ресторане «Баден-Баден» на проспекте Просвещения. В результате они избили его и для верности укусили за мизинец. Врачи диагностировали у мужчины укушенную рану правой кисти.

У 59-летней жительницы коммунальной квартиры на Суворовском проспекте от укуса пострадал большой палец на левой руке. По словам потерпевшей, во время бытовой ссоры её за палец укусила соседка. Кроме того, врачи диагностировали у женщины травмы головы и тела.

Довольно неожиданно, что в качестве аргумента в споре и оружия в конфликте жители Северной столицы стали так активно использовать зубы.

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#человек
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Мать и трёхлетний ребёнок погибли при пожаре в жилом доме в Мытищах
18 декабря 2023, 11:35

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Женщина и ребёнок стали жертвами пожара в жилом доме в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
Как рассказали в ведомстве ТАСС, во время тушения пожара в квартире на улице Кадомцева в Мытищах пожарные вынесли на свежий воздух двух человек, в том числе трёхлетнего ребенка. Пострадавших передали медикам. Позже возгорание в квартире удалось ликвидировать.    

Позже в оперативных службах агентству уточнили, что, несмотря на усилия медиков, мать и ребёнок погибли.
 
Все причины и обстоятельства пожара выясняются. 

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#ребёнок
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Задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Бойко
18 декабря 2023, 11:14

Фото: iStock/Rawf8

В Самаре задержали главу ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко за то, что он требовал от подчиненных делиться незаконно полученными деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, Бойко требовал от подчиненных отдавать ему часть денег, которые те незаконно получали, проводя проверки по пожарной безопасности. По предварительным данным, по такой схеме подозреваемый получил десятки миллионов рублей.

Таким образом, Бойко задержали сотрудники управления экономической безопасности МВД по Самарской области, совместно с сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Также проводятся обыски по шести адресам. 18 декабря генерал-майора должны доставить в Москву. Свою должность он занимает с 2014 года.

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#сотрудники
#взятка
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В кабинете помощника главкома ВСУ нашли прослушивающее устройство
18 декабря 2023, 11:00

Фото: iStock/ANGHI

Прослушивающее устройство обнаружено в кабинете личного помощника главкома ВСУ Валерия Залужного - Константина Бушуева. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.
По данным источников издания «РБК Украина», в воскресенье 17 декабря в кабинете главнокомандующего была найдена подслушка. Они уточнили, что данные устройства были сделаны из неопределенных элементов, что затрудняет определение тех, кто их установил.

Позже издание «Украинская правда» сообщило о нахождении прослушивающих устройств не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и у его сотрудников, ссылаясь на информацию от источников.

После обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины служба безопасности Украины начала уголовное преследование.

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#всу
#служба
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«Приходится ползти на коленях»: СКР проверит видео, где мальчик-инвалид переползает мост
Амурская прокуратура проверит видео, где инвалид переползает на коленях мост
18 декабря 2023, 10:49

Фото: istock / blinow61

Прокуратура Амурской области начала доследственную проверку после видео, на котором якобы парень-инвалид на коленях переползает мост. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на управление СК по региону.

В местном тлееграм-канале «Вечерняя Тында» появилось видео, где женщина, представляющаяся матерью, снимает ребенка-инвалида, который добирается до секций ползком.  Женщина утверждает, что он «»каждый день вот так <...> ползет по мосту» на кружки, а под ним «доски шевелятся».

«В городе Тында организовано проведение доследственной проверки по публикации в социальных сетях Амурской области о непринятии органами местного самоуправления мер по восстановлению мостового перехода, соединяющего микрорайон Беленький с основной частью города Тынды», — информирует ведомство .

До этого сообщалось, что в Московской области трудоустроены более 55 тысяч людей с инвалидностью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#прокуратура
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#инвалиды
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В Москве одиннадцатиклассник расстрелял азербайджанца, оскорбившего его мать
В Москве одиннадцатиклассник расстрелял мужчину, оскорбившего его мать
18 декабря 2023, 10:39

Фото: iStock/Motortion

В Москве одиннадцатиклассник расстрелял из травматического пистолета мужчину, который оскорблял его маму. Пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, в ночь с субботы на воскресенье жители дома на Пятницком шоссе в столичном районе Митино услышали стрельбу и сразу вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники увидели 38-летнего гражданина Азербайджана с многочисленными ранениями головы. Его оперативно госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Стрелявшим оказался 17-летний молодой человек. Его быстро задержали. По словам парня, у его матери с пострадавшим возник конфликт, в ходе которого он начал оскорблять родительницу. Тогда сын решил заступиться за мать и шесть раз выстрелил обидчику в голову из травматического пистолета. Оружие он взял у дяди из сейфа, так как знал, где хранится ключ.
 
У пострадавшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, тяжёлый ушиб головного мозга, перелом лобной кости и ранение свода черепа. Сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь.

На молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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#сын
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На Алтае ребенка увезли на машине скорой помощи после шоу мыльных пузырей
В Барнауле после шоу мыльных пузырей ребенка увезли на сокрой с ожогом
18 декабря 2023, 10:29

Фото: istock / sudok1

В городе Барнауле Алтайского края ребенок травмировал руку во время шоу мыльных пузырей. Об этом рассказала мама пострадавшего сообществу «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

По словам матери, ребенка заинтересовала установленная на полу подсветка, которая оказалось металлогалогенной лампой. Ребенок коснулся нагретого светильника.

Женщина обратилась к сотрудникам за аптечкой, но там каких-либо препаратов от ожогов там не нашли.

После случившегося мальчика забрала карета скорой помощи. Женщина также приложила справку из детской областной поликлиники, в которой указано, что мальчик получил ожог четырех пальцев.

До этого стало известно, что упавших в яму с кипятком подростков поместили в палату интенсивной терапии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ожоги
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В Подмосковье 19-летний парень на спор ударил сотрудника ДПС
18 декабря 2023, 10:21

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Подмосковье 19-летний молодой человек на спор ударил сотрудника ДПС, в случае возбуждения уголовного дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, старший инспектор ДПС вместе с напарником несли службу на маршруте патрулирования. В какой-то момент к ним обратился молодой человек, якобы за помощью. Он начал объяснять свою проблему о резко нанес сильный удар прямо в лицо одного сотрудника полиции. Парня сразу же задержали.

По словам задержанного, он поспорил с товарищем, что подойдет к полицейскому и ударит его. Молодого человека доставили в отдел полиции, а пострадавшего сотрудника ДПС – в больницу. У него диагностировал ушиб части лица. В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хулигану может грозить до 10 лет лишения свободы.

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#проверка
#инспектор
#теракт
#дпс
#человек
#удар
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В Оренбургской области мигрант избил подростка
В оренбуржском городе Бузулук мигрант избил подростка и попал на видео
18 декабря 2023, 10:00

Фото: istock / mrohana

В Бузулуке (Оренбургская область) мигрант избил школьника. Об этом сообщает издание «Урал56.ру».

Инцидент снял очевидец и загрузил ролик в Сеть, что вызвало широкий общественный резонанс. Нападение произошло около общежития лесного техникума в Бузулуке. На кадрах мужчина несколько раз бьет подростка руками, а потом начинает пинать его. 

Окружающие люди наблюдают, не пытаясь разнять драку. Позже противостояние удалось остановить. Известно, что между молодыми людьми произошел конфликт в ноябре прошлого года., но запись опубликовали только 17 декабря. 

Причиной драки издание считает бытовой спор. Никто из участников драки в полицию и больницу не обращался.

Ранее сообщалось, что под Калининградом бомж притворился киллером, выманив у женщины деньги за отказ от исполнения заказа на убийство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#драка
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