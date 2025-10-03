Умерла народная артистка России Нина Гуляева

03 октября 2025, 16:56

Фото: iStock/jorgeantonio

Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Нина Гуляева. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова.





Народная артистка России скончалась сегодня, 3 октября, в возрасте 94-х лет. Причина ее смерти не называется. Представители театра выразили соболезнования всем родным и близким покойной.

«Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра. <…> Театр скорбит и выражает соболезнования Вячеславу Вячеславовичу Невинному, его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву», — сказано в сообщении.