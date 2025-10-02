Достижения.рф

Умерла известный британский приматолог и антрополог Джейн Гудолл

Британский приматолог и антрополог Джейн Гудолл умерла в турне в возрасте 91 года
Джейн Гудолл (Фото: Instagram* @janegoodallinst)

Известный британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл скончалась в Соединенных Штатах. Печальную новость сообщили в пресс-службе института Джейн Гудолл.



Женщина скончалась на 92-м году жизни, когда находилась в Калифорнии в рамках своего турне по США. Институт Гудолл уточнил, что смерть ученой наступила 1 октября по естественным причинам.

Джейн Гудолл получила мировое признание благодаря многолетним исследованиям жизни и интеллекта шимпанзе. В частности, она первой открыла, что шимпанзе используют примитивные орудия. Ученая также ввела практику давать исследуемым животным имена вместо номеров.

Помимо научной работы, Гудолл активно занималась защитой окружающей среды и являлась посланником мира ООН. В 2025 году бывший президент США Джо Байден вручил ей высшую гражданскую государственную награду — «Президентскую медаль свободы».

Мария Моисеева

