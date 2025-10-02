Умерла известный британский приматолог и антрополог Джейн Гудолл
Известный британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл скончалась в Соединенных Штатах. Печальную новость сообщили в пресс-службе института Джейн Гудолл.
Женщина скончалась на 92-м году жизни, когда находилась в Калифорнии в рамках своего турне по США. Институт Гудолл уточнил, что смерть ученой наступила 1 октября по естественным причинам.
Джейн Гудолл получила мировое признание благодаря многолетним исследованиям жизни и интеллекта шимпанзе. В частности, она первой открыла, что шимпанзе используют примитивные орудия. Ученая также ввела практику давать исследуемым животным имена вместо номеров.
Помимо научной работы, Гудолл активно занималась защитой окружающей среды и являлась посланником мира ООН. В 2025 году бывший президент США Джо Байден вручил ей высшую гражданскую государственную награду — «Президентскую медаль свободы».
