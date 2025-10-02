Умерла известный британский приматолог и антрополог Джейн Гудолл

02 октября 2025, 04:34

Британский приматолог и антрополог Джейн Гудолл умерла в турне в возрасте 91 года

Джейн Гудолл (Фото: Instagram* @janegoodallinst)

Известный британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл скончалась в Соединенных Штатах. Печальную новость сообщили в пресс-службе института Джейн Гудолл.