Ушла из жизни трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая
Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла на 47-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.
Известная спортсменка также является пятикратной чемпионкой Европы по этому виду спорта. Помимо успехов на международной арене, Синецкая 11 раз завоевывала золотые медали российского первенства по боксу.
«Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском бокс. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», — говорится в заявлении федерации.
Синецкая также была удостоена серебряных медалей чемпионатов мира и Европы. Ей присвоено звание заслуженного мастера спорта.