Ушла из жизни трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая

29 сентября 2025, 02:54

Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла в возрасте 46 лет

Фото: istockphoto / FOTOKITA

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла на 47-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.





Известная спортсменка также является пятикратной чемпионкой Европы по этому виду спорта. Помимо успехов на международной арене, Синецкая 11 раз завоевывала золотые медали российского первенства по боксу.





«Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском бокс. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами», — говорится в заявлении федерации.