Умер Патрик Хемингуэй — последний из детей Эрнеста Хемингуэя
В возрасте 97 лет скончался американский писатель Патрик Хемингуэй, младший сын лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя. Он был последним живым ребенком знаменитого писателя и известен завершением незаконченных произведений отца.
Патрик Хемингуэй умер в своем доме в штате Монтана, сообщила The New York Times со ссылкой на родственников. Он был третьим ребенком Эрнеста Хемингуэя и его второй жены Паулины Пфайфер, родившись в 1928 году.
Хемингуэй-младший внес значительный вклад в литературное наследие отца. Он завершил книгу «Проблеск истины», которую Эрнест Хемингуэй не успел дописать при жизни, а также написал предисловия к таким произведениям, как «Зеленые холмы Африки», мемуары «Праздник, который всегда с тобой» и «Прощай, оружие!». В 2022 году Патрик опубликовал сборник из 120 писем под названием «Дорогой папа».
Помимо литературной деятельности, Патрик Хемингуэй вел сафари-бизнес в Танганьике с 1955 по 1960 год, который оставил из-за болезни жены. Более десяти лет он преподавал охрану дикой природы в Колледже управления дикой природой Африки в Танзании и работал специалистом по лесному хозяйству в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Патрик был единственным из троих детей Эрнеста Хемингуэя, кто пошел по стопам отца в писательском деле. Его старший брат Джек был профессиональным рыбаком, а сестра Глория — врачом.
