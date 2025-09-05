Умер Патрик Хемингуэй — последний из детей Эрнеста Хемингуэя

05 сентября 2025, 01:05

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 97 лет скончался американский писатель Патрик Хемингуэй, младший сын лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя. Он был последним живым ребенком знаменитого писателя и известен завершением незаконченных произведений отца.