Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева
В возрасте 76 лет скончалась олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Ольга Карасева. Трагическим известием поделилась на своем сайте пресс-служба Федерации гимнастики России.
Представители организации выразили соболезнования семье и друзьям, а также коллегам покойной. Они отметили ее талант, силу характера и преданность делу. Причина смерти не называется.
Советская гимнастка завоевала «золото» в командных соревнованиях на Олимпиаде 1968 года в Мехико. Спустя год на чемпионате Европы ей вручили пять наград, в том числе «золото» за вольные упражнения. Еще через год на мировом первенстве Карасева заняла первое место в командном зачете и второе в индивидуальном.
Когда настал возраст завершения спортивной карьеры, она стала судьей международной категории. Такжне работала переводчиком и референтом по спортивной гимнастике Международного управления Спорткомитета СССР.
За вклад в развитие российского спорта и международных связей Карасева получила почетный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».
