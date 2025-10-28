Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева

28 октября 2025, 17:26

Фото: iStock/LesDaMore

В возрасте 76 лет скончалась олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Ольга Карасева. Трагическим известием поделилась на своем сайте пресс-служба Федерации гимнастики России.