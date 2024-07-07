Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров смог посетить дом после ареста за мелкое хулиганство, но уже на следующую ночь был задержан по подозрению в отмывании денег, передает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.