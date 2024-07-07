Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт

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Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в возрасте 95 лет. Об этом ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов сообщил на своей странице в социальной сети Х.
О том, что стало причиной смерти пожилой женщины в настоящее время неизвестно. Также нет информации о том, где и когда пройдет захоронение экс-супруги политика.
Мирта Диас-Баларт вышла замуж за Фиделя Кастро в 1948 году, однако уже в 1955 году их брак распался. Женщина забрала совместного с Кастро сына с собой в США, а политик сбежал в Мехико.
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О том, что стало причиной смерти пожилой женщины в настоящее время неизвестно. Также нет информации о том, где и когда пройдет захоронение экс-супруги политика.
Мирта Диас-Баларт вышла замуж за Фиделя Кастро в 1948 году, однако уже в 1955 году их брак распался. Женщина забрала совместного с Кастро сына с собой в США, а политик сбежал в Мехико.
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Анастасия Хохлова