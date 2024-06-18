Умерла звезда фильма «Мужчина и женщина» Анук Эме

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц
Французская актриса Анук Эме, которая исполнила главную роль в фильме «Мужчина и женщина», ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщила ее дочь, актриса Мануэла Папатакис в соцсетях, передает РИА Новости.
«С моей дочерью Галад и внучкой Милой мы с глубокой грустью сообщаем о кончине моей матери Анук Эме», — написала 72-летняя актриса.Артистка скончалась у себя дома в Париже в семейном кругу.
Эме называли иконой стиля и символом французского кино. Француженка входит в число самых популярных киноактрис во Франции. Невзирая на большой профессионализм, она признавалась, что свободолюбива и не любит слово «карьера». Анук всегда жила по правилу: работать только с теми, с кем хочется именно её.
Актриса снялась более чем в 80 произведениях, среди которых, в том числе, драмы Фредерико Феллини «Сладкая жизнь» и «8 с половиной». Одна из самых известных ее работ — роль вдовы Анны Готье в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина» 1966 года, за нее Эме удостоили премии «Золотой глобус».
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