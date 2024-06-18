Умерла вдова режиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

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В Москве в возрасте 83 лет скончалась вдова знаменитого советского и российского кинорежиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Об этом рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.
Она назвала Абайдуллину локомотивом киноконцертного зала «Эльдар» и прекрасным человеком, который умел сплотить коллектив, передаёт ТАСС. Самой Гурко о смерти вдовы режиссёра сообщил её сын. Эмма Абайдуллина много лет работала журналисткой, а после смерти Рязанова стала художественным руководителем киноклуба (сейчас — киноконцертного зала) «Эльдар».
Встреча журналистки с режиссёром состоялась в 1987 году во время во время Московского международного кинофестиваля. Тогда после смерти своей второй супруги Рязанов часто впадал в депрессии, из которых его вытаскивала Эмма. В 1995 году они официально поженились.
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Александр Бойцов