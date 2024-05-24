Умерла собака из знаменитого мема Доге

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Собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, известная как героиня знаменитого мема «Доге», умерла в возрасте 18,5 лет в Японии, сообщила её хозяйка Ацуко Сато в соцсетях.
По словам Сато, Кабосу ушла из жизни утром в пятницу, 24 мая. Хозяйка отметила, что ночью с питомцем не происходило ничего необычного.
Ацуко Сато также объявила о прощании с Кабосу, которое состоится 26 мая в японском городе Нарита.
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Ацуко Сато также объявила о прощании с Кабосу, которое состоится 26 мая в японском городе Нарита.
«Огромное спасибо всем за поддержку! Я искренне ценю вас», — написала Сато.В 2017 году в соцсети X (бывшая Twitter) распространялся слух о смерти Кабосу. Однако тогда хозяйка опровергла эту информацию.
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Артем Кузьмин