Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Собака всю ночь грела заблудившегося в лесу ребёнка в Приморье

Собака всю ночь грела заблудившегося в лесу ребёнка в Приморье

360: Собака всю ночь грела заблудившегося в лесу 6-летнего мальчика
03 апреля 2024, 14:02
Фото: iStock/PavelRodimov

Фото: iStock/PavelRodimov

Шестилетнего ребенка, заблудившегося в лесу Приморья, нашли утром в обнимку с собакой, которая всю ночь его грела, рассказала в беседе с 360 мать мальчика.
По ее словам, ребёнок гулял во дворе под присмотром взрослых. Затем он пошёл домой, чтобы переодеться, но обратно не вышел. После тщетных попыток найти сына, женщина обратилась за помощью.

Позднее выяснилось, что мальчик заблудился в лесу. Все время его сопровождал пёс Степан. Ребёнка нашли уже под утро на холодной земле в обнимку с псом, который его согревал.


Как рассказала женщина, у ребенка диагностирована задержка речевого и психического развития. Сейчас с ним все хорошо, его планируют выписать из больницы.

Читайте также:

Житель Егорьевска отнял у знакомого телефон и перевёл себе его деньги

В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию

Финалиста шестого «Голоса» Ладислава Бубнара избили в Москве
#ребёнок
#лес
#россия
#собака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подросток из Узбекистана избил школьника во Владивостоке из-за громкого лая собаки
03 апреля 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

15-летний подросток из Узбекистана нанес побои школьнику во Владивостоке за то, что его собака слишком громко лаяла. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, агрессивный несовершеннолетний бил подростка по голове и громко спрашивал: «Это что, твоя земля?». Родители потерпевшего обратились с заявлением в полицию.

Уроженец Узбекистана будет привлечен к административной ответственности.

Прежде сообщалось, что в Ижевске были арестованы три подростка, которые насмерть забили двух мужчин. Подробности читайте в материале «Радио 1

Читайте также:

В Петербурге учитель получила 10 суток ареста за избиение ребенка-инвалида

Мэр Пинаев заявил, что избиение школьницы – это рядовое событие

«С кем не бывает»: В российском клубе отреагировали на избиение девушки игроком
#родители
#избиение
#узбекистан
#подросток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появился первый погибший из-за сильного ветра в Москве — видео
Сорванное ветром ограждение убило рабочего на стройплощадке в Москве
03 апреля 2024, 14:59

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Москве на стройплощадке с высоты ветром сорвало элемент ограждения, оно упало прямо на рабочего. Он погиб на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«На строительном объекте на ул. Южнопортовая на рабочего с высоты упал элемент ограждения. Мужчина 1962 г.р. погиб на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
#полиция
#мужчина
#происшествия
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заживо сжёгший бывших жену и тестя житель Бурятии получил 22 года колонии
03 апреля 2024, 14:37

Фото: istockphoto/DarthArt

Верховный суд Бурятии приговорил к 22 годам колонии строгого режима жителя республики. Он из личной неприязни заживо сжёг бывших жену и тестя.
Инцидент произошёл 30 марта 2023 года, сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии. 30-летний мужчина, будучи нетрезвым, пришёл в дом к бывшей жене и её отцу-инвалиду. Там он застал нового сожителя экс-супруги. Раздосадованный наличием соперника, он вышел в коридор и поджёг висевшую там одежду, а дверь подпер снаружи, после чего покинул дом.

Деревянная постройка вспыхнула в считанные минуты. В результате пожара женщина и её отец погибли, мужчина сумел выбраться через окно. Дом сгорел дотла. Верховный суд республики с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также:

Россиянин зарубил брата мачете и сжёг, чтобы перестать выпивать

«В доме был демон»: Мужчина позвонил полицейским и признался, что сжёг свою семью

Студент из Адыгеи сжёг возлюбленную и задушил двухлетнюю дочь
#суд
#дом
#женщина
#супруги
#инцидент
#отец
#мужчина
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160
Сейсмологи: число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160
03 апреля 2024, 14:28

Фото: iStock/ allanswart

Более 160 афтершоков произошло после сильнейшего землетрясения на Тайване за последние годы.
Об этом сообщили эксперты Центрального метеорологического управления на телеканале «Саньли».

По данным ученых, по состоянию на 18.01 (13.01 по мск), было зафиксировано 167 афтершоков: два с магнитудой 6 и выше, 12 от 5 до 6, 80 от 4 до 5 и 72 от 3 до 4.

Пожарные службы Тайваня ранее сообщили, что в результате землетрясения погибли 9 человек, а еще 821 получили ранения. По данным Китайского сейсмологического управления, в среду возле побережья уезда Хуалянь на восточной части острова произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Читайте также:

Увеличилось число пострадавших при землетрясении на Тайване

На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
#пожарные
#эксперты
#человек
#землетрясение
#землетрясения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье женщина расчленила отца, а останки положила в холодильник
В Балашихе женщина расчленила отца и сложила останки в холодильник
03 апреля 2024, 14:16

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Балашихе женщина во время ужина зарезала отца, а после расчленила его тело и сложила в холодильник останки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«1 апреля 2024 года обвиняемая распивала алкоголь вместе с 78-летним отцом у себя дома. В процессе времяпровождения между ними произошла ссора, и женщина ударила отца ножом в грудь, отчего последний скончался на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.

После этого дочь решила скрыть преступление и расчленила топором тело убитого отца. Конечности она выбросила в сточную яму у дома, остальные останки сложила в холодильник.

Однако позже она решила, что скрыть содеянное ей не удастся, позвонила в полицию и во всём призналась.

Читайте также:

В Смоленской области мужчина убил и расчленил гостью на новогодней вечеринке

В Ленобласти задержали мужчину, который убил и расчленил собственного сына

В Ленобласти мужчина расчленил собутыльника и сварил в кастрюле останки
#преступление
#алкоголь
#женщина
#мужчина
#дома
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Егорьевска отнял у знакомого телефон и перевёл себе его деньги
03 апреля 2024, 13:47

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

43-летнего жителя Егорьевска задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в незаконном присвоении чужих денег, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Как выяснили росгвардейцы, между двумя знакомыми возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе размолвки мужчина отнял у своего приятеля мобильный телефон и с помощью гаджета перевёл на свой счет со счёта потерпевшего 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали «победителя в ссоре» и препроводили его в отделение полиции для дальнейших разбирательств. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что у 35-летнего ранее судимого жителя подмосковного рабочего посёлка Обухово в шкафу нашли нелегальный склад оружия и боеприпасов, включая боевые патроны и пистолет Макарова.

Читайте также:

На трансформаторной станции в Подольске произошёл взрыв

Суд смягчил приговор Кевину Лику, осужденному за госизмену в Адыгее

В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию
#егорьевск
#криминал
#росгвардия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд смягчил приговор Кевину Лику, осужденному за госизмену в Адыгее
03 апреля 2024, 13:36

Фото: iStock/greenleaf123

Апелляционный суд смягчил приговор в отношении гражданина РФ и ФРГ за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
К четырем годам лишения свободы Кевина Лику приговорил Верховный суд Адыгеи в декабре прошлого года. Осужденный полностью признал вину и раскаялся, однако позже, в ходе выездного судебного заседания, было установлено, что дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы был неуместен.

Напомним, имеющий двойное гражданство Кевин Лику фиксировал места дислокации войск Минобороны на территории Майкопа , а затем отправлял их представителям иностранных государств, за что был осужден по статье о государственной измене.

Читайте также:

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»

«Это госизмена»: В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине

Фридмана проверят по двум уголовным статьям - госизмена и дискредитация ВС РФ
#гражданство
#суд
#уголовное вс рф
#минобороны
#дискредитация
#госизмена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На трансформаторной станции в Подольске произошёл взрыв
В Подольске сообщили о взрыве на трансформаторной станции
03 апреля 2024, 13:17

Фото: Istock/sarawutk

Взрыв прогремел на подстанции возле железнодорожной платформы в Подольске, сообщает Telegram-канал «Подольск».
По данным Telegram-канала, на подстанции возле железнодорожной платформы «Подольск» прогремел взрыв. Все произошло около автозаправки. Без электроэнергии остались несколько районов города, добавили там.

Предварительно, на трансформаторной подстанции произошло короткое замыкание, затем прозвучал хлопок и начался пожар. Причины выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. О пострадавших информации пока нет.

Читайте также:

Четыре ученика пострадали при обрушении потолка в московской школе

ФСБ: в Уфе задержали трех подростков, которые пытались устроить диверсию за деньги

ВСУ сбросили четыре взрывных устройства на крупнейший свинокомплекс России
#подольск
#пожар
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию
ФСБ: в Уфе задержали трех подростков, пытавшихся устроить диверсию за деньги
03 апреля 2024, 12:26

Фото: iStock/BrianAJackson

В Уфе были задержаны подростки, которые планировали совершить диверсию за вознаграждение, сообщили 3 апреля в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает РИА Новости.
«Трое жителей Уфы, имеющие дружеские связи, начали переписку в социальной сети Telegram с лицами, которые предложили им совершить поджог объекта связи. За выполнение задания им обещали материальное вознаграждение», — пояснили в ведомстве.
По словам одного из задержанных, он получил задание от заказчика, который предоставил ему координаты для проведения диверсии.

Сотрудники ФСБ задержали всех троих при попытке совершить поджог. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на диверсию», после чего Кировский районный суд Уфы решил арестовать подозреваемых.

Читайте также:

ФСБ: Задержанные в Дагестане боевики спонсировали террористов из «Крокуса»

Нарышкин раскрыл детали о том, что США передали ФСБ о теракте в России

ФСБ перекрыла контрабандный канал доставки в РФ взрывчатки из Украины
#суд
#сша
#дело
#уголовное дело
#фсб
#поджог
#сотрудники
#telegram
#рф
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф