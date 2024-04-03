Собака всю ночь грела заблудившегося в лесу ребёнка в Приморье

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Шестилетнего ребенка, заблудившегося в лесу Приморья, нашли утром в обнимку с собакой, которая всю ночь его грела, рассказала в беседе с 360 мать мальчика.
По ее словам, ребёнок гулял во дворе под присмотром взрослых. Затем он пошёл домой, чтобы переодеться, но обратно не вышел. После тщетных попыток найти сына, женщина обратилась за помощью.
Позднее выяснилось, что мальчик заблудился в лесу. Все время его сопровождал пёс Степан. Ребёнка нашли уже под утро на холодной земле в обнимку с псом, который его согревал.
Как рассказала женщина, у ребенка диагностирована задержка речевого и психического развития. Сейчас с ним все хорошо, его планируют выписать из больницы.
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Позднее выяснилось, что мальчик заблудился в лесу. Все время его сопровождал пёс Степан. Ребёнка нашли уже под утро на холодной земле в обнимку с псом, который его согревал.
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