В США скончался известный российский бодибилдер и актер

Фото: iStock/jorgeantonio
Российский актер и бодибилдер Евгений Мишин скончался на 49-м году жизни в США. Об этом на своей странице в соцсети сообщил известный американский культурист Дэйв Палумбо.
Причина смерти Мишина остается неизвестной в настоящее время. По словам Палумбо, россиянин перестал дышать, врачи пытались его реанимировать в течение 45 минут.
Палумбо назвал Мишина «одним из самых верных и преданных людей», которых он когда-либо встречал. Он добавил, что для него «было честью называть Мишина другом».
Евгений Мишин родился в городе Отрадное Ленинградской области в 1976 году. В 1995 году он победил в чемпионате Санкт-Петербурга, а через неделю стал чемпионом РФ.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скончался известный советский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, участник трёх зимних Олимпиад Александр Ушаков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Малом театре 20 августа попрощаются с актрисой Екатериной Васильевой
Умер озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров
Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Писеев
Палумбо назвал Мишина «одним из самых верных и преданных людей», которых он когда-либо встречал. Он добавил, что для него «было честью называть Мишина другом».
Евгений Мишин родился в городе Отрадное Ленинградской области в 1976 году. В 1995 году он победил в чемпионате Санкт-Петербурга, а через неделю стал чемпионом РФ.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скончался известный советский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, участник трёх зимних Олимпиад Александр Ушаков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Малом театре 20 августа попрощаются с актрисой Екатериной Васильевой
Умер озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров
Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Писеев
Екатерина Коршунова