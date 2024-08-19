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В США скончался известный российский бодибилдер и актер

На 49-м году жизни умер российский актер и бодибилдер Евгений Мишин
19 августа 2024, 16:17
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский актер и бодибилдер Евгений Мишин скончался на 49-м году жизни в США. Об этом на своей странице в соцсети сообщил известный американский культурист Дэйв Палумбо.
Причина смерти Мишина остается неизвестной в настоящее время. По словам Палумбо, россиянин перестал дышать, врачи пытались его реанимировать в течение 45 минут.

Палумбо назвал Мишина «одним из самых верных и преданных людей», которых он когда-либо встречал. Он добавил, что для него «было честью называть Мишина другом».



Евгений Мишин родился в городе Отрадное Ленинградской области в 1976 году. В 1995 году он победил в чемпионате Санкт-Петербурга, а через неделю стал чемпионом РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скончался известный советский биатлонист, трёхкратный чемпион мира, участник трёх зимних Олимпиад Александр Ушаков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стартовал приём заявок на конкурс сельских проектов «Моя земля — Россия»
19 августа 2024, 17:02

Фото: iStock/undefined undefined

Конкурс проектов по сельской тематике «Моя земля — России» проводит министерство сельского хозяйства РФ, заявки принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба Минсельхохпрода Московской области.
«К участию принимаются проекты СМИ и интернет-блогеров, создающие позитивный образ сельских территорий, посвящённые работе на селе и агротуризму, а также сохранению традиций и семейных ценностей», — говорится в сообщении.
Для юридических лиц открыты следующие номинации: «Национальный колорит», «Спорт для всех», а также номинации, приуроченные к Году семьи — «Семейный сельский туризм», «Семейный бизнес за городом» и «Семейные династии». Индивидуальные авторы могут участвовать в конкурсных номинациях: «Блогосфера», «Моё дело» и «Территория жизни».

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте проекта, там же ведётся приём заявок.

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Стало известно о спорах ученых о расположении библейской горы Фавор
19 августа 2024, 16:50

Фото: istockphoto / Wirestock

В понедельник, 19 августа, православные отмечают Преображение Господне. В этот день христиане вспоминают о таинственном преображении Иисуса Христа на горе Фавор, расположенной недалеко от Иерусалима, сообщили в Life.ru.
Согласно преданию, во время молитвы на вершине горы лицо Иисуса озарилось светом, а одежда стала белой, как снег.

«С древних времён считается, что именно гора Фавор является местом этого события. Однако современные учёные полагают, что это не так. Они утверждают, что во времена Иисуса Христа на горе находился военный гарнизон, и она не могла быть уединённым местом, как описано в Евангелии. Кроме того, высота Фавора — всего 575 метров, что не соответствует представлению о «вознесении на гору», — говорится в ведомства.

Археологи считают, что преображение произошло в другом месте — в районе горного массива Хермон, который является самой высокой точкой Израиля. Также есть предположение, что это могла быть гора Мерон, которая находится в Галилее и также является одной из самых высоких в регионе.

В то же время в Иерусалиме продолжаются дискуссии о Сионской горнице, где, по преданию, проходила Тайная вечеря. Если эта горница будет обнаружена, это может помочь разгадать ещё одну загадку — найти святой Грааль, чашу, из которой вкушал Иисус Христос и из которой причащались апостолы.

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#снег
#одежда
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Из девяти приграничных районов Курской области отселили более 121 тыс. человек
19 августа 2024, 16:27

Фото: iStock/Chalabala

В МЧС России сообщили, что с начала проведения эвакуации в Курской области были отселены более 121 тыс. жителей региона. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, где находятся порядка 3 тысяч человек, в том числе более 1 200 детей. Отмечается, что еще 390 пунктов готовы к размещению более 19 тысяч человек.

За последние сутки регион покинули более 650 человек, добавили в МЧС России. Также семь автоколонн доставили в Курскую область более 250 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. ВС РФ продолжают отбрасывать вражеские группировки с территории российского региона.

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#курская область
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В «Сколково» состоится международный женский бизнес-форум
19 августа 2024, 16:25

Фото: iStock/insta_photos

Международное бизнес-мероприятие Skolkovo women's forum 2024 состоится на территории технопарка «Сколково» 6 сентября, в его работе примут участие более полутора тысяч человек из 47 регионов России и 25 стран, сообщает пресс-служба форума.
«В ходе форума планируется обсудить тринадцать различных тем, в числе которых непрерывное образование взрослых и детей, социальные инициативы бизнеса, инвестирование в проекты, нацеленные на укрепление технологического суверенитета России, новые задачи креативных индустрий, культурное наследие, а также мода и дизайн как отражение потребностей общества», — говорится в сообщении.
В рамках форума состоится технологический показ «Модные инновации» с участием кибермоделей, демонстрация документального фильма «Железные леди» и пр.

Подробная информация о предстоящем мероприятии размещена на сайте форума.

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#форум
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Николай Прилуцкий возглавил городской округ Шатура
19 августа 2024, 16:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Николай Прилуцкий избран главой городского округа Шатура. Соответствующее решение принято на заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«На заседании присутствовал 21 народный избранник. На повестке дня стоял вопрос избрания главы городского округа Шатура. Единогласным решением им был избран Николай Прилуцкий», – говорится в сообщении.
Избранного главу и муниципальных депутатов поздравил депутат Госдумы Геннадий Панин. Он отметил, что на главе округа и его команде лежит большая ответственность и пожелал Прилуцкому плодотворной работы.

Николай Прилуцкий стал исполнять обязанности главы округа 10 июля, когда сложил свои полномочия Алексей Артюхин. Несколько лет назад Прилуцкий занимал должность первого заместителя главы Шатуры.

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#московская область
#николай прилуцкий
#глава
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Дети из Курской области посетили форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»
19 августа 2024, 15:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Свыше 80 детей и сопровождающих их родственников, эвакуированных из Курской области и проживающих в пунктах временного размещения в Подмосковье, посетили побывали на сколковской площадке форума-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», сообщает пресс-службу уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Ребятам рассказали о передовых технологиях, таких как робототехника, искусственный интеллект, дополненная реальность и биотехнологии. Юным экскурсантам также продемонстрировали инновационные разработки и познакомили с профессиями будущего», — рассказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября. Он посвящён главным инновациям во всех сферах жизни мегаполиса.

Экскурсия была организована при поддержке правительств Москвы и Подмосковья, омбудсмена РФ Татьяны Москальковой и омбудсмена Московской области Ирины Фаевской.

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#московская область
#подмосковье
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Обвинили в «мрачности»: воспитательница детского сада лишилась работы из-за черной одежды
Воспитательница детсада уволилась из-за обвинений в мрачности
19 августа 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

Родители воспитанников одного из детских садов Бердска обвинили педагога в том, что женщина мало улыбается и носит одежду черного цвета. Из-за многочисленных жалоб ей пришлось покинуть место работы. Общественность этот факт возмутил и многие стали требовать, чтобы воспитательницу вернули в детский сад. Однако оказалось, что черный цвет и хмурый вид не единственное, что возмутило беспокойных родителей. О том, какие факты вспыли о педагоге расскажет редакция «Радио 1».

Педагог в «черном» из Бердска


Воспитательница детского сада из Бердска потеряла работу из-за жалоб родителей. Недовольные мамы упрекнули педагога в том, что она носит одежду черного цвета и практически никогда не улыбается. Родительницы даже предположили, что женщина может состоять в какой-либо секте или находиться в состоянии глубокой депрессии.

Разные мнения


Среди родителей воспитанников нашлись и те, кто выразил недоумение по поводу сложившейся ситуации. В беседе с журналистами жительница Новосибирска рассказала, что педагог является профессионалом, который многому научил детей.

«Эта воспитательница практически всему научила наших детей. Да, она строгая, но она никогда никому ничего плохого не делала. А так получилось, что какие-то родители просто пришли к заведующей, пожаловались ей и все», — рассказала «КП-Новосибирск» одна из родительниц.

Руководство детского сада сообщило журналистам, что дети боялись воспитательницу и не хотели ходить к ней на занятия. Педагог якобы поднимала руку на воспитанников и наказывала их за малейшие шалости. Кроме того, у женщины не было специального образования, а неоднократные предложения директора детского сада пройти обучение воспитательница игнорировала.


Фото: istockphoto/eranicle

Судьба педагога из Бердска


Воспитательница из Бердска приняла решение уволиться из детского сада, так как другого выхода она для себя не видела. Обвинения в свой адрес она назвала полнейшей чепухой и отметила, что за 12 лет работы ни разу не позволяла себе грубого отношения к детям.

«Конечно же, для меня все произошедшее очень неприятно: родители составили официальную бумагу, пожаловались, что я с детьми как-то грубо себя веду, что малыши меня боятся из-за моего мрачного вида и черной одежды, да и вообще, что я чуть ли не бью их там! Все это, конечно же, полнейшая чепуха», — настаивает женщина.
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#детский сад
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В Электрогорске продолжается набор учеников в школу искусств
19 августа 2024, 15:29

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Набор ребят на обучение вокалу, хореографии и игре на различных музыкальных инструментах продолжается в Электрогорской школе искусств, записать можно детей в возрасте от шести с половиной лет, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Открыта запись на обучение эстрадному, академическому или хоровому пению, игре на гитаре, фортепиано или аккордеоне, на хореографию, а также на отделение декоративно-прикладного творчества», — говорится в сообщении.
Обучение проводится как на платной, так и на бюджетной основе. Срок обучения составляет от пяти до восьми лет — в зависимости от возраста поступившего.

Подробную информацию об обучении в школе искусств можно узнать на сайте системы дополнительного образования Московской области «Навигатор» или по телефонам: 7-916-220-88-13 и 7-496-43-3-20-66.

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#электрогорск
#школа искусств
#дети
#павловский посад
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Двое жителей России выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей
Жители Псковской и Тульской областей выиграли в лотерею по 50 миллионов
19 августа 2024, 15:27

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Aif.ru.
Отмечается, что счастливыми победителями стали жители Псковской и Тульской областей. Розыгрыш 100 миллионов рублей прошел в воскресенье, 18 августа.

Денежный приз был разделен между двумя участниками. По данным источника, оба победителя приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях.

Ранее сообщалось, что в России появился мультимиллионер, который получил многомиллионное состояние благодаря лотерее. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Его выигрыш составил 170 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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