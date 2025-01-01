Умерла заслуженная артистка РФ Выходцева, озвучившая Софи Лорен и Клаудиу Кардинале

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В возрасте 90 лет после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Инна Выходцева. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале.
Ранее, в октябре, пресс-служба департамента труда и социальной защиты сообщила в беседе с РИА Новости, что Выходцеву экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в Дом ветеранов сцены имени Яблочкиной.
31 декабря на 91 году жизни артистка скончалась.
Выходцева много лет работала на дубляже зарубежных фильмов. Её голосов говорили Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале и другие мировые звёзды.
Инна Выходцева родилась в Донецке 27 июня 1934 года. В 1957 году она окончила ВГИК. Дебютирована она в фильме «Балтийская слава» режиссёра Яна Фрида в 1957 году. Всего в её фильмографии 165 картин.
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31 декабря на 91 году жизни артистка скончалась.
Выходцева много лет работала на дубляже зарубежных фильмов. Её голосов говорили Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале и другие мировые звёзды.
Инна Выходцева родилась в Донецке 27 июня 1934 года. В 1957 году она окончила ВГИК. Дебютирована она в фильме «Балтийская слава» режиссёра Яна Фрида в 1957 году. Всего в её фильмографии 165 картин.
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Анастасия Чинкова