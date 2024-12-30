Джимми Картер ушел из жизни: экс-президенту США было 100 лет

Джимми Картер (Фото: whitehouse.gov)
39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-м году жизни, сообщает Washington Post. Информацию о его смерти подтвердил сын экс-президента Джеймс Картер III, однако причина смерти не уточняется.
В последние годы Картер боролся с агрессивной формой рака кожи и с февраля 2023 года находился в хосписе.
Джимми Картер руководил США с 1977 по 1981 год и стал самым долгоживущим американским президентом. Во время его правления были подписаны исторические Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом, а также договор ОСВ-II с Советским Союзом.
В 1980 году, в разгар «холодной войны», он инициировал бойкот Олимпийских игр в Москве.
Картер получил Нобелевскую премию мира в 2002 году за вклад в миротворческую деятельность. Он стал первым президентом США, дожившим до 100 лет.
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Джимми Картер руководил США с 1977 по 1981 год и стал самым долгоживущим американским президентом. Во время его правления были подписаны исторические Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом, а также договор ОСВ-II с Советским Союзом.
В 1980 году, в разгар «холодной войны», он инициировал бойкот Олимпийских игр в Москве.
Картер получил Нобелевскую премию мира в 2002 году за вклад в миротворческую деятельность. Он стал первым президентом США, дожившим до 100 лет.
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Мария Моисеева