Борис Бурда широко известен как участник «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брэйн ринг». Его знали как телеведущего различных кулинарных шоу. После начала спецоперации популярный «знаток» покинул РФ. Поначалу Бурда вещал откуда-то из Европы, но через время связь с РФ для него оборвалась окончательно. Уже где-то полгода ничего неизвестно о местоположении Бориса Бурды. Он настроил против себя россиян и украинцев. Бурда говорил много слов о готовности поддержать киевский режим и украинский народ. Как только пришло время подтвердить свои слова действиями, он пропал из инфополя.