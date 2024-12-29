Прощайте навсегда: кого из российских знаменитостей не стало в 2024 году

Анастасия Заворотнюк, Александр Масляков, Роман Мадянов (фото: соцсети, kremlin.ru)
Многие знаменитые и талантливые россияне ушли из жизни в 2024 году.
«Радио 1» вспоминает, чьи судьбы оборвались в этом году.
Юрий Соломин, актер и режиссер, народный артист СССР, министр культуры РСФСР в 1990-1991, руководитель Малого театра скончался 11 января на 89-м году жизни. В начале ноября 2023 года актера госпитализировали после потери сознания. 9 января 2024 года его выписали из больницы, а спустя два дня его не стало. Причиной смерти стала почечная недостаточность.
Полюбился зрителям за роли в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо» и другие. В кино он дебютировал в фильме «Бессонная ночь» в 1960 году.
Светлана Моргунова
10 марта в Москве в возрасте 84 лет скончалась диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Диктором Центрального телевидения Моргунова стала в 1961 году. На главном телеканале страны она, в частности, вела выпуски музыкальных программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».
Александр Ширвиндт, народный артист РСФСР, звезда советского и российского кино, режиссер, руководитель Московского Театра сатиры умер 15 марта в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Актер Александр Ширвиндт в 1956 году с отличием окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. В том же году он дебютировал в кино — в фильме «Она вас любит!». Ширвиндт также сыграл в картинах «Приходите завтра...», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. В 1956–1968 годах Ширвиндт работал в «Ленкоме», с 1968-го по 1970-й — в Театре на Малой Бронной, с 1970 года — в Театре сатиры, художественным руководителем которого стал в 2000 году.
Василий Уткин, журналист, спортивный комментатор, теле- и радиоведущий. 19 марта 2024 года его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у журналиста острую сердечную недостаточность. Реанимационные действия не помогли спасти жизнь Уткина. Его не стало в тот же день на 53-м году жизни, предварительной причиной смерти названа тромбоэмболия легочной артерии.
В середине 1990-х годов российский спортивный журналист Василий Уткин прославился как футбольный комментатор и ведущий передачи «Футбольный клуб». После того как проект закрыли на телевидении, он стал выпускать его на своем YouTube-канале. Уткин был талантливым и узнаваемым русскоязычным футбольным комментатором.
Актриса Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в 1991 году, сыграв в фильме «Машенька». Спустя два года она стала актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова и за десять лет работы в нем исполнила роли в 29 спектаклях.
Александр Масляков, телеведущий, руководитель и ведущий «КВН». В феврале 2022 года Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию. В 2023 году он не провел ни одну из телевизионных игр КВН. Масляков умер от рака легких 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни.
Изначально телеведущий Александр Масляков был соведущим передачи «Клуб веселых и находчивых». Это шоу представило публике и выпустило множество знаменитых актеров и юмористов. Также Масляков вел программы «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Веселые ребята» и многие другие.
Актер Роман Мадянов дебютировал в кино в 1972 году, когда снялся в фильме «Перевод с английского». Год спустя он исполнил главную роль в картине режиссера Георгия Данелии «Совсем пропащий». С 1989 года Мадянов снимался во многих фильмах и сериалах, в числе которых «Роковые яйца», «Марш Турецкого», «Левиафан» и другие.
Вячеслав Добрынин, композитор, певец, народный артист РФ. Автор множества хитов — «Прощай», «Все, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «На теплоходе музыка играет и др. 78 лет. В ноябре 2017 года Добрынин заявил, что собирается завершить музыкальную карьеру, в том числе из-за серьезных проблем со здоровьем. В середине сентября у него случился третий инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года на 79-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.
В 1970 году музыкант устроился гитаристом в оркестр Олега Лундстрема. Вместе с тем он руководил вокально-инструментальным квартетом «Лада», который со временем вышел из состава оркестра и начал карьеру как самостоятельный коллектив. Затем Добрынин стал выступать в ансамбле «Бременские музыканты», после которого на некоторое время вошел в состав ВИА «Самоцветы». Для них он написал ряд хитов, после чего песни композитора стали появляться в репертуаре ВИА «Веселые ребята», «Лейся, песня», «Синяя птица» и многих других.
Светлана Светличная, заслуженная артистка РСФСР. Самая известная кинороль — роковая Анна Сергеевна в фильме «Бриллиантовая рука». В конце августа 2024 года врачи признали актрису неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Светличной не стало 16 ноября 2024 года на 85-м году жизни. Предварительно, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.
Актриса Светлана Светличная дебютировала в кино в фильме «Колыбельная». Но наибольшую популярность ей принесла роль соблазнительницы Анны Сергеевны в картине «Бриллиантовая рука». Этот образ был абсолютно новым для советского зрителя. Светличная также сыграла в фильмах «Застава Ильича», «Чистые пруды», «Стряпуха», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.
Владимир Левкин, певец, участник группы «На-На». Владимир Левкин дважды поборол рак лимфатической системы — в 2003 и 2013 годах. Но 15 ноября 2024 года его госпитализировали, и врачи диагностировали у него лейкемию и пневмонию. Музыканта не стало 17 ноября 2024 года на 58-м году жизни. Причиной смерти стал отказ легкого на фоне застойной пневмонии.
Певец Владимир Левкин четыре года учился игре на баяне, но затем начал осваивать гитару и организовал с друзьями группу «Ртутное озеро». В годы службы он играл в армейском ансамбле «Горизонт», а после армии поступил на обучение в РАМ имени Гнесиных. В качестве эксперимента он принял участие в конкурсе от продюсера Бари Алибасова и неожиданно для себя начал карьеру в группе «На-На». После окончания контракта в 1998 году Левкин покинул коллектив. Затем он был участником группы Kedbl и выпустил четыре сольных альбома.
Она известна своими ролями в драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007). Также она активно участвовала в постановках Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где зарекомендовала себя как талантливая актриса.
Бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей.
Кунгуров начал петь в хоре при музыкальной школе. Он поступил в училище при Московской консерватории и во время обучения участвовал в концертных программах пианиста, композитора и дирижера Михаила Плетнева. Кунгуров работал в Образцово-показательном оркестре МВД России и театре «Новая опера». В 2011 году он заявил о себе на телевидении: принял участие в проекте «Большая опера» на телеканале «Культура». Также был участником шоу «Голос» и «Один в один».
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Юрий Соломин
Юрий Соломин, актер и режиссер, народный артист СССР, министр культуры РСФСР в 1990-1991, руководитель Малого театра скончался 11 января на 89-м году жизни. В начале ноября 2023 года актера госпитализировали после потери сознания. 9 января 2024 года его выписали из больницы, а спустя два дня его не стало. Причиной смерти стала почечная недостаточность.
Юрий Соломин (Фото: kremlin.ru)
Полюбился зрителям за роли в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо» и другие. В кино он дебютировал в фильме «Бессонная ночь» в 1960 году.
Светлана Моргунова
10 марта в Москве в возрасте 84 лет скончалась диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Диктором Центрального телевидения Моргунова стала в 1961 году. На главном телеканале страны она, в частности, вела выпуски музыкальных программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт, народный артист РСФСР, звезда советского и российского кино, режиссер, руководитель Московского Театра сатиры умер 15 марта в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Александр Ширвиндт (Фото: соцсети Михаила Ширвиндта)
Актер Александр Ширвиндт в 1956 году с отличием окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. В том же году он дебютировал в кино — в фильме «Она вас любит!». Ширвиндт также сыграл в картинах «Приходите завтра...», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. В 1956–1968 годах Ширвиндт работал в «Ленкоме», с 1968-го по 1970-й — в Театре на Малой Бронной, с 1970 года — в Театре сатиры, художественным руководителем которого стал в 2000 году.
Василий Уткин
Василий Уткин, журналист, спортивный комментатор, теле- и радиоведущий. 19 марта 2024 года его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у журналиста острую сердечную недостаточность. Реанимационные действия не помогли спасти жизнь Уткина. Его не стало в тот же день на 53-м году жизни, предварительной причиной смерти названа тромбоэмболия легочной артерии.
Василий Уткин (Фото: соцсети)
В середине 1990-х годов российский спортивный журналист Василий Уткин прославился как футбольный комментатор и ведущий передачи «Футбольный клуб». После того как проект закрыли на телевидении, он стал выпускать его на своем YouTube-канале. Уткин был талантливым и узнаваемым русскоязычным футбольным комментатором.
Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк, заслуженная артистка РФ. Вся страна полюбила ее за роль в сериале «Моя прекрасная няня». В мае 2020 года стало известно, что у актрисы обнаружили агрессивную форму опухоли головного мозга — глиобластому. 29 мая 2024 года Анастасии Заворотнюк не стало — ей было 54 года.
Анастасия Заворотнюк (Фото: соцсети)
Актриса Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в 1991 году, сыграв в фильме «Машенька». Спустя два года она стала актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова и за десять лет работы в нем исполнила роли в 29 спектаклях.
Александр Масляков
Александр Масляков, телеведущий, руководитель и ведущий «КВН». В феврале 2022 года Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию. В 2023 году он не провел ни одну из телевизионных игр КВН. Масляков умер от рака легких 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни.
Александр Масляков (Фото: kremlin.ru)
Изначально телеведущий Александр Масляков был соведущим передачи «Клуб веселых и находчивых». Это шоу представило публике и выпустило множество знаменитых актеров и юмористов. Также Масляков вел программы «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Веселые ребята» и многие другие.
Роман МадяновРоман Мадянов, заслуженный артист РФ. В 2020 году у Романа Мадянова выявили рак легкого, который и стал причиной смерти 25 сентября 2024 года на 63-м году жизни.
Роман Мадянов (Фото: соцсети)
Актер Роман Мадянов дебютировал в кино в 1972 году, когда снялся в фильме «Перевод с английского». Год спустя он исполнил главную роль в картине режиссера Георгия Данелии «Совсем пропащий». С 1989 года Мадянов снимался во многих фильмах и сериалах, в числе которых «Роковые яйца», «Марш Турецкого», «Левиафан» и другие.
Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин, композитор, певец, народный артист РФ. Автор множества хитов — «Прощай», «Все, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «На теплоходе музыка играет и др. 78 лет. В ноябре 2017 года Добрынин заявил, что собирается завершить музыкальную карьеру, в том числе из-за серьезных проблем со здоровьем. В середине сентября у него случился третий инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года на 79-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.
В 1970 году музыкант устроился гитаристом в оркестр Олега Лундстрема. Вместе с тем он руководил вокально-инструментальным квартетом «Лада», который со временем вышел из состава оркестра и начал карьеру как самостоятельный коллектив. Затем Добрынин стал выступать в ансамбле «Бременские музыканты», после которого на некоторое время вошел в состав ВИА «Самоцветы». Для них он написал ряд хитов, после чего песни композитора стали появляться в репертуаре ВИА «Веселые ребята», «Лейся, песня», «Синяя птица» и многих других.
Светлана Светличная
Светлана Светличная, заслуженная артистка РСФСР. Самая известная кинороль — роковая Анна Сергеевна в фильме «Бриллиантовая рука». В конце августа 2024 года врачи признали актрису неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Светличной не стало 16 ноября 2024 года на 85-м году жизни. Предварительно, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.
Светлана Светличная (Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)
Актриса Светлана Светличная дебютировала в кино в фильме «Колыбельная». Но наибольшую популярность ей принесла роль соблазнительницы Анны Сергеевны в картине «Бриллиантовая рука». Этот образ был абсолютно новым для советского зрителя. Светличная также сыграла в фильмах «Застава Ильича», «Чистые пруды», «Стряпуха», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.
Владимир Левкин
Владимир Левкин, певец, участник группы «На-На». Владимир Левкин дважды поборол рак лимфатической системы — в 2003 и 2013 годах. Но 15 ноября 2024 года его госпитализировали, и врачи диагностировали у него лейкемию и пневмонию. Музыканта не стало 17 ноября 2024 года на 58-м году жизни. Причиной смерти стал отказ легкого на фоне застойной пневмонии.
Владимир Левкин (Фото: соцсети)
Певец Владимир Левкин четыре года учился игре на баяне, но затем начал осваивать гитару и организовал с друзьями группу «Ртутное озеро». В годы службы он играл в армейском ансамбле «Горизонт», а после армии поступил на обучение в РАМ имени Гнесиных. В качестве эксперимента он принял участие в конкурсе от продюсера Бари Алибасова и неожиданно для себя начал карьеру в группе «На-На». После окончания контракта в 1998 году Левкин покинул коллектив. Затем он был участником группы Kedbl и выпустил четыре сольных альбома.
Раиса МаксимоваРаиса Максимова, советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Зрители помнят по роли Аглаи Епанчиной из классического фильма «Идиот» (1958). При жизни актрису Раису Максимову называли легендой МХТ имени Чехова, где она выступала вплоть до 92 лет. В последние годы жизни звезда советского кино была прикована к постели.
Она известна своими ролями в драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007). Также она активно участвовала в постановках Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где зарекомендовала себя как талантливая актриса.
Янис Тимма
Янис Тимма (Фото: соцсети)
Бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей.
Евгений КунгуровРоссийский оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров 8 апреля 2024 года покончил с собой. Его обнаружили мертвым у дома на Зоологической улице в Москве, где он проживал. Певцу было 40 лет.
Евгений Кунгуров (Фото: соцсети)
Кунгуров начал петь в хоре при музыкальной школе. Он поступил в училище при Московской консерватории и во время обучения участвовал в концертных программах пианиста, композитора и дирижера Михаила Плетнева. Кунгуров работал в Образцово-показательном оркестре МВД России и театре «Новая опера». В 2011 году он заявил о себе на телевидении: принял участие в проекте «Большая опера» на телеканале «Культура». Также был участником шоу «Голос» и «Один в один».
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