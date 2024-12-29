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Прощайте навсегда: кого из российских знаменитостей не стало в 2024 году

Анастасия Заворотнюк, Александр Масляков, Роман Мадянов (фото: соцсети, kremlin.ru)

Анастасия Заворотнюк, Александр Масляков, Роман Мадянов (фото: соцсети, kremlin.ru)

Многие знаменитые и талантливые россияне ушли из жизни в 2024 году.
«Радио 1» вспоминает, чьи судьбы оборвались в этом году.

Юрий Соломин




Юрий Соломин, актер и режиссер, народный артист СССР, министр культуры РСФСР в 1990-1991, руководитель Малого театра скончался 11 января на 89-м году жизни. В начале ноября 2023 года актера госпитализировали после потери сознания. 9 января 2024 года его выписали из больницы, а спустя два дня его не стало. Причиной смерти стала почечная недостаточность.

Юрий Соломин (Фото: kremlin.ru)

Полюбился зрителям за роли в фильмах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо» и другие. В кино он дебютировал в фильме «Бессонная ночь» в 1960 году.

Светлана Моргунова


10 марта в Москве в возрасте 84 лет скончалась диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Диктором Центрального телевидения Моргунова стала в 1961 году. На главном телеканале страны она, в частности, вела выпуски музыкальных программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Александр Ширвиндт


Александр Ширвиндт, народный артист РСФСР, звезда советского и российского кино, режиссер, руководитель Московского Театра сатиры умер 15 марта в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Александр Ширвиндт (Фото: соцсети Михаила Ширвиндта)

Актер Александр Ширвиндт в 1956 году с отличием окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. В том же году он дебютировал в кино — в фильме «Она вас любит!». Ширвиндт также сыграл в картинах «Приходите завтра...», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других. В 1956–1968 годах Ширвиндт работал в «Ленкоме», с 1968-го по 1970-й — в Театре на Малой Бронной, с 1970 года — в Театре сатиры, художественным руководителем которого стал в 2000 году.

Василий Уткин


Василий Уткин, журналист, спортивный комментатор, теле- и радиоведущий. 19 марта 2024 года его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у журналиста острую сердечную недостаточность. Реанимационные действия не помогли спасти жизнь Уткина. Его не стало в тот же день на 53-м году жизни, предварительной причиной смерти названа тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин (Фото: соцсети)

В середине 1990-х годов российский спортивный журналист Василий Уткин прославился как футбольный комментатор и ведущий передачи «Футбольный клуб». После того как проект закрыли на телевидении, он стал выпускать его на своем YouTube-канале. Уткин был талантливым и узнаваемым русскоязычным футбольным комментатором.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк, заслуженная артистка РФ. Вся страна полюбила ее за роль в сериале «Моя прекрасная няня». В мае 2020 года стало известно, что у актрисы обнаружили агрессивную форму опухоли головного мозга — глиобластому. 29 мая 2024 года Анастасии Заворотнюк не стало — ей было 54 года.

Анастасия Заворотнюк (Фото: соцсети)

Актриса Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в 1991 году, сыграв в фильме «Машенька». Спустя два года она стала актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова и за десять лет работы в нем исполнила роли в 29 спектаклях.

Александр Масляков


Александр Масляков, телеведущий, руководитель и ведущий «КВН». В феврале 2022 года Масляков сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию. В 2023 году он не провел ни одну из телевизионных игр КВН. Масляков умер от рака легких 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни.

Александр Масляков (Фото: kremlin.ru)

Изначально телеведущий Александр Масляков был соведущим передачи «Клуб веселых и находчивых». Это шоу представило публике и выпустило множество знаменитых актеров и юмористов. Также Масляков вел программы «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», «Веселые ребята» и многие другие.

Роман Мадянов

Роман Мадянов, заслуженный артист РФ. В 2020 году у Романа Мадянова выявили рак легкого, который и стал причиной смерти 25 сентября 2024 года на 63-м году жизни.

Роман Мадянов (Фото: соцсети)

Актер Роман Мадянов дебютировал в кино в 1972 году, когда снялся в фильме «Перевод с английского». Год спустя он исполнил главную роль в картине режиссера Георгия Данелии «Совсем пропащий». С 1989 года Мадянов снимался во многих фильмах и сериалах, в числе которых «Роковые яйца», «Марш Турецкого», «Левиафан» и другие.

Вячеслав Добрынин


Вячеслав Добрынин, композитор, певец, народный артист РФ. Автор множества хитов — «Прощай», «Все, что в жизни есть у меня», «Синий туман», «На теплоходе музыка играет и др. 78 лет. В ноябре 2017 года Добрынин заявил, что собирается завершить музыкальную карьеру, в том числе из-за серьезных проблем со здоровьем. В середине сентября у него случился третий инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года на 79-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения.

В 1970 году музыкант устроился гитаристом в оркестр Олега Лундстрема. Вместе с тем он руководил вокально-инструментальным квартетом «Лада», который со временем вышел из состава оркестра и начал карьеру как самостоятельный коллектив. Затем Добрынин стал выступать в ансамбле «Бременские музыканты», после которого на некоторое время вошел в состав ВИА «Самоцветы». Для них он написал ряд хитов, после чего песни композитора стали появляться в репертуаре ВИА «Веселые ребята», «Лейся, песня», «Синяя птица» и многих других.

Светлана Светличная


Светлана Светличная, заслуженная артистка РСФСР. Самая известная кинороль — роковая Анна Сергеевна в фильме «Бриллиантовая рука». В конце августа 2024 года врачи признали актрису неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Светличной не стало 16 ноября 2024 года на 85-м году жизни. Предварительно, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки.

Светлана Светличная (Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)

Актриса Светлана Светличная дебютировала в кино в фильме «Колыбельная». Но наибольшую популярность ей принесла роль соблазнительницы Анны Сергеевны в картине «Бриллиантовая рука». Этот образ был абсолютно новым для советского зрителя. Светличная также сыграла в фильмах «Застава Ильича», «Чистые пруды», «Стряпуха», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.

Владимир Левкин


Владимир Левкин, певец, участник группы «На-На». Владимир Левкин дважды поборол рак лимфатической системы — в 2003 и 2013 годах. Но 15 ноября 2024 года его госпитализировали, и врачи диагностировали у него лейкемию и пневмонию. Музыканта не стало 17 ноября 2024 года на 58-м году жизни. Причиной смерти стал отказ легкого на фоне застойной пневмонии.

Владимир Левкин (Фото: соцсети)

Певец Владимир Левкин четыре года учился игре на баяне, но затем начал осваивать гитару и организовал с друзьями группу «Ртутное озеро». В годы службы он играл в армейском ансамбле «Горизонт», а после армии поступил на обучение в РАМ имени Гнесиных. В качестве эксперимента он принял участие в конкурсе от продюсера Бари Алибасова и неожиданно для себя начал карьеру в группе «На-На». После окончания контракта в 1998 году Левкин покинул коллектив. Затем он был участником группы Kedbl и выпустил четыре сольных альбома.

Раиса Максимова

Раиса Максимова, советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Зрители помнят по роли Аглаи Епанчиной из классического фильма «Идиот» (1958). При жизни актрису Раису Максимову называли легендой МХТ имени Чехова, где она выступала вплоть до 92 лет. В последние годы жизни звезда советского кино была прикована к постели.

Она известна своими ролями в драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007). Также она активно участвовала в постановках Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где зарекомендовала себя как талантливая актриса.

Янис Тимма

Янис Тимма (Фото: соцсети)

Бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей.

Евгений Кунгуров

Российский оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров 8 апреля 2024 года покончил с собой. Его обнаружили мертвым у дома на Зоологической улице в Москве, где он проживал. Певцу было 40 лет.

Евгений Кунгуров (Фото: соцсети)

Кунгуров начал петь в хоре при музыкальной школе. Он поступил в училище при Московской консерватории и во время обучения участвовал в концертных программах пианиста, композитора и дирижера Михаила Плетнева. Кунгуров работал в Образцово-показательном оркестре МВД России и театре «Новая опера». В 2011 году он заявил о себе на телевидении: принял участие в проекте «Большая опера» на телеканале «Культура». Также был участником шоу «Голос» и «Один в один».

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Началось на шоу «Выжить в Дубае»: друг Яниса Тиммы раскрыл правду об изменах Седоковой
29 декабря 2024, 14:00

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Певица Анна Седокова начала изменять экс-супругу Янису Тимме, едва только у него начались проблемы в спортивной карьере и он перестал много зарабатывать. Об этом заявил друг покончившего с собой баскетболиста Марк Пугачев.
О том, какие еще детали стали известны — в материале «Радио 1».

Измены Седоковой на шоу «Выжить в Дубае»


По словам Пугачева, известная певица якобы была неверна Тимме, пока они состояли в браке, а последней каплей оказались ее похождения на шоу «Выжить в Дубае». Друг покойного пояснил, что участники шоу возмутились недостойным поведением Седоковой, но зрителям этого не показали. При это баскетболист получил все вырезанные кадры, где его супруга предстает «во всей красе», и лично убедился в ее неверности.

Анна Седокова (Фото: соцсети)

«Эта „ведьма“ раздвигала ноги на шоу „Выжить в Дубае“, что послужило точкой невозврата. Она сразу после этого в августе тусила с богатыми мужчинами за деньги, все еще находясь в браке с Янисом… У меня есть факты и доказательства», — утверждает Пугачев в беседе с 7Дней.ru.

Он добавил, что измены Седоковой стали для Тиммы ударом, который он не смог пережить.

Принимала ухаживания от других мужчин


До этого KP.RU цитировала друга Тиммы, который одной из причин его гибели назвал то, что Седокова не стеснялась принимать ухаживания от других мужчин. Он отметил, что исполнительница хоть и жила с баскетболистом, но при этом искала себе более платежеспособного мужчину.

Похожего мнения придерживается и экс-тренер баскетболиста Гунтис Шенхофс. Он считает, что бывшая солистка «Блестящих» разрушила Тимму как спортсмена — карьеру после развода с ней он едва ли бы смог восстановить.

«Оказался слабаком»: Почему Янис Тимма покончил с собой


Телеведущий Отар Кушанашвили утверждает, что Янис Тимма оказался «слабаком», поскольку не стал бороться за свою жизнь и покончил с собой. По мнению шоумена, своим поступком спортсмен предал всех, кто его любит.

Янис Тимма (Фото: соцсети)

«Он оказался слабаком, трусом. Он трусливо предал своих родителей, своего сына от первого брака. Но парня и жалко, и не жалко», — подчеркнул журналист.

Кушанашвили напомнил, что жизнь является большим даром, который необходимо ценить, как бы тяжело ни было.

Напомним, бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей.

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Умерла актриса Хасси, сыгравшая в «Ромео и Джульетте»
28 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ undefined undefined

Актриса Оливия Хасси, которая исполнила главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», умерла на 73 года, сообщили родственники в официальном блоге артистки.
Родственники актрисы сообщили, что Оливия Хасси скончалась дома через два дня после Рождества.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая мирно скончалась у себя дома в окружении близких 27 декабря. Она оставила после себя любящую семью — своих детей Алекса, Макса и Индию, своего мужа Дэвида Глена Эйсли, с которым она прожила 35 лет, и внука Грейсона, а также наследие любви, которое навсегда останется в наших сердцах», — рассказали близкие Хасси.

Актриса долгое время боролась с раком груди. После обнаружения онкологии в 2008-м году Оливия Хасси прошла двойную мастэктомию и курс химиотерапии, тогда заболевание временно отступило. Через десять лет медики нашли новообразование между сердцем и лёгкими. Жизнь Хасси получилось продлить благодаря курсам лучевой и химиотерапии.

Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 года. Она снималась в больше чем в 50 картинах, среди которых «Черное Рождество» и «Смерть на Ниле».

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Неверная «‎вобла» с ушами Чебурашки, голый Цекало и 430 млн: новые детали шокирующего развода российского шоумена и Дарины Эрвин
28 декабря 2024, 18:31

Александ Цекало и Дарина Эрвин (Фото: соцсети)

Продюсер Александр Цекало, долгое время находившийся вне поля зрения, вновь привлек к себе внимание. Бывший участник кабаре-дуэта «Академия», после переезда в США переставший посещать Россию, вернулся на родину, что вызвало неподдельный интерес у поклонников.
Особенно примечательно это обстоятельство на фоне свежих новостей о его разводе с молодой супругой Дариной Эрвин, которая, по информации, сумела отсудить у него всё имущество, включая недвижимость и денежные средства. Почему Цекало ходил по дому в обнаженном виде и как были использованы его 430 миллионов рублей, — в материале «Радио 1».

Попытка выживания в сложных условиях

Александр Цекало вновь оказался в центре внимания, но не из-за своих профессиональных достижений. На этот раз обсуждение вызвал его внешний вид, который стал темой для бурных споров среди зрителей.

В рамках участия в документальном фильме о популярном сериале «Мажор», Цекало появился на экране через видеосвязь, что позволило ему избежать поездки в Россию. Однако именно его неухоженность и заметно постаревшее лицо привлекли больше внимания, чем сам рассказ о проекте.

Стало известно, что финансовые трудности после развода с Дариной Эрвин, с которой продюсер прожил шесть лет, вынуждают его соглашаться на любую работу, чтобы стабилизировать свое материальное положение. В этом контексте его участие в создании фильма о «Мажоре» выглядит как попытка выживания в сложных условиях.

Дарина Эрвин

О Дарине Эрвин известно немного. Родившись в Казахстане в небогатой семье, она с юных лет привлекала внимание модельных агентств, мечтая о блестящей карьере на подиумах. Однако реальность оказалась иной. Отец Дарины, Бахыт Сапаров, работавший охранником, не мог обеспечить семье достойный уровень жизни, а мать, Сана Абеува, занимавшая должность главы ЗАГСа в Алма-Ате, также не могла похвастаться карьерными успехами.

Судьбоносным моментом в жизни Дарины стал развод родителей. Отец, склонный к насилию, ушёл к другой женщине, а мать, устав от нищеты и унижений, начала новый роман с адвокатом Аскаром Мухитдиновым. Именно он перевёз семью в Нью-Йорк, где жизнь Дарины изменилась. Хотя Аскар обеспечивал её финансово, она часто утверждала, что добивается успеха в Голливуде как художница, что не соответствовало действительности.

По словам самого Аскара, Дарина была трудным подростком: она часто устраивала истерики и сбегала из дома. Несмотря на его усилия убедить её получить образование и изучать финансы в Suffolk University в Бостоне, её мечты о модельной карьере оставались сильнее. После окончания университета она ненадолго устроилась в юридическую фирму отчима, но вскоре покинула её ради небольших актёрских курсов. Аскар вложил много сил и средств в семью, но Дарина воспринимала его лишь как источник денег.

С течением времени отношения между отчимом и падчерицей ухудшились. Стремление к роскошной жизни столкнулось с реальностью нехватки средств. Когда Аскар сократил финансовую помощь, Дарина оказалась в затруднительном положении и задумала завоевать сердце Александра Цекало.

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«Случайная» встреча

В 2018 году карьера Александра Цекало находилась на пике: продюсер пользовался успехом, его приглашали на значимые мероприятия, а продюсерский центр процветал. На горизонте маячило возобновление популярного шоу «Прожекторперисхилтон», и казалось, что жизнь Александра Евгеньевича складывается идеально. Однако вскоре последовало неожиданное решение: он объявил о намерении покинуть Россию и свернуть свою деятельность. Это решение сопровождалось конфликтом с коллегами по шоу, которые не смогли принять его выбор.

Причиной столь резкого поворота событий стало появление новой возлюбленной, ради которой Цекало развелся с третьей женой Викторией Галушко. Дарина Эрвин, молодая и амбициозная казашка, утверждает, что их встреча с Александром произошла случайно в кафе.

«Мы встретились с Александром и через три месяца обручились. У нас не было общих знакомых, все слухи — неправда», — рассказала она журналистам.

Александр, в свою очередь, подчеркивал, что его чувства к Дарине основаны не только на её привлекательности, но и на её умении мыслить.

Тем не менее, по информации из окружения Дарины, их встреча в кафе была тщательно спланирована. Девушка давно мечтала о знакомстве с успешным мужчиной и организовала эту «случайную» встречу с помощью российского актера Игоря Жижикина, который познакомил её с Цекало во время своих поездок в США. При этом тот факт, что Александр был женат, её совершенно не смущал.

Наслаждается жизнью и активно делится своими яркими моментами в социальных сетях

В то время как Александр Цекало, кажется, переживает непростые времена, его бывшая супруга Дарина Эрвин, напротив, наслаждается жизнью и активно делится своими яркими моментами в социальных сетях.

Художница недавно опубликовала фотографии с отдыха на экзотических островах Атлантического океана, где она позирует в стильных купальниках и прозрачных майках, демонстрируя уверенность и красоту.

Пользователи социальных сетей заметили резкое изменение в жизни Дарины: ранее она всегда была в компании мужа, а теперь модель удалила все совместные снимки с Цекало из своих аккаунтов и перестала упоминать его в своих публикациях.

Слухи, что Дарина проводит время с молодым мужчиной на пляже, лишь подогревают интерес к её личной жизни. Хотя сама она не раскрывает деталей своих новых знакомств, очевидно одно: после расставания с 63-летним продюсером модель решила сосредоточиться на себе и своих увлечениях.

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Менее выгодная позиция и 430 миллионов рублей

Вопрос, который неизменно возникает в связи с выбором Дариной Эрвин, — почему девушка с модельной внешностью предпочла не искать местного жениха? Ответ кроется в том, что американский партнер мог оказаться более осведомленным в юридических тонкостях и лучше защищенным от возможных последствий развода. Александр Цекало, напротив, оказался в менее выгодной позиции.

Практически сразу после того, как Дарина привлекла внимание Цекало, она выдвинула условие: она не согласится на брак, пока его бывшая жена продолжает носить его фамилию. В результате Цекало был вынужден обратиться к своим адвокатам в Киеве, чтобы договориться о возвращении бывшей супруге девичьей фамилии Галушко, пообещав ей вознаграждение.

После достижения этой цели Дарина согласилась на предложение о браке, и пара узаконила свои отношения, начав новую жизнь в США. Александр первым делом продал шикарный трехэтажный дом в Шульгино, элитном пригороде Москвы. Этот дом, площадью 700 кв.м, был продан за 430 миллионов рублей — сумма, которая быстро нашла новое применение. В Лос-Анджелесе, на переулке Garbo недалеко от Беверли-Хиллз, был приобретен шикарный особняк, ставший символом новой жизни пары с великолепным видом на город и знаменитый знак HOLLYWOOD.

Фото: istockphoto/Ekaterina Chizhevskaya

Однако это было лишь началом. Цекало зарегистрировал четыре компании в США, в одной из которых стал директором. Интересно, что аббревиатура DA расшифровывается как «Дарина Александр», и именно в этой компании находилась мастерская Эрвины. Продюсер активно продвигал работы своей молодой жены, утверждая, что их популярность и стоимость растут. Сообщалось о заказах на суммы свыше 500 тысяч долларов, однако вскоре выяснилось, что это всего лишь рекламный ход, картины Дарины на самом деле не пользовались спросом.

Поразительным фактом стало то, что все активы и имущество были зарегистрированы на имя Дарины. При этом брачный договор так и не был заключен. В результате, когда спустя шесть лет совместной жизни начался бракоразводный процесс, продюсер остался практически ни с чем — без собственности, бизнеса и денег на счетах.

Друзья пытались предостеречь Цекало, что молодая возлюбленная может быть заинтересована лишь в материальной выгоде. Однако он предпочел игнорировать их советы.

Дарина, завладев домом, бизнесом и состоянием своего мужа, задумалась о том, как избавиться от него, ведь его роль в её жизни уже была сыграна. Она решила применить довольно простую стратегию: начать раздражать его. В первую очередь, Дарина приняла решение заставить мужа обнажаться в их доме, как это делала сама, о чем она не раз упоминала в интервью.

Представьте себе картину: эффектная модель с пышными формами, уверенно шагающая по дому, за ней же следует стареющий продюсер, далекий от атлетического телосложения. Очевидно, что такая ситуация не способствовала укреплению его уверенности в себе. Таким образом, Дарина использовала свою привлекательность и провокационное поведение как инструмент для достижения своей цели — избавиться от человека, который уже перестал ей быть нужен.

«Вобла» с ушами

Точка кипения наступила, когда Дарина появилась дома с ушами, напоминающими персонажа мультфильма — Микки Мауса. Несмотря на её уверения, что это всего лишь результат похудения, слухи о пластической хирургии витали в воздухе. Теперь спутница Цекало напоминала «воблу» с ушами Чебурашки, что, безусловно, не способствовало укреплению их отношений.

Параллельно с изменениями во внешности Дарины начали распространяться слухи о её неверности. Очевидцы утверждали, что она была замечена в компании молодого ухажёра.

Эти слухи вскоре стали реальностью: получив желаемое — свободу и возможность начать новую жизнь — Дарина развелась с Цекало. В результате бракоразводного процесса она оставила за собой всё, что было приобретено за его счёт.

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28 декабря 2024, 16:04

Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина (Фото: соцсети)

17 ноября скоропостижно скончался Владимир Левкин. Прощание с артистом прошло на Троекуровском кладбище, где собрались десятки людей, включая коллег по сцене, художников и деятелей культуры. Однако удивление зрителей вызвали фотографии с церемонии, которые быстро разошлись по социальным сетям. На них молодая и привлекательная супруга Левкина Марина Ичетовкина, улыбалась и нежно обнимала свою плачущую дочь. Многие не поняли её поведение и в соцсетях окрестили её «веселой вдовой». Что еще возмутило общественность расскажет «Радио 1».

Вдова Левкина о последних днях мужа


Спустя несколько дней после похорон Марина Ичетовкина вновь появилась в эфире федерального канала, где поделилась воспоминаниями о последних днях жизни своего мужа Владимира Левкина. Она отметила, что певец дважды победил рак и каждый день оставался оптимистом, улыбаясь и проводя время с ней и дочерью.

«Не было ни намека на ухудшение. Все, кто нас видел на премьерах, говорили, как здорово Володя выглядит для своего возраста. Он всегда заботился о нас с Никой», — рассказала она.

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Однако вскоре Ичетовкину обвинили в использовании имени мужа для саморекламы, и её стали сравнивать с другой вдовой Мариной Коташенко, которая приобрела дурную славу.

В своем интервью Марина призналась, что не могла поверить в скоропостижную смерть Левкина. В последние дни он был в прекрасном настроении и физически чувствовал себя хорошо. В свой последний день он жаловался на ломоту в теле, но никто не ожидал, что это может быть чем-то серьезным. Перепуганная, она вызвала скорую помощь. Хотя сначала не хотела отпускать мужа одного, он успокоил её, пообещав вернуться через несколько часов.

Владимиру Левкину не суждено было переступить порог своего дома — анализ крови показал резкий рост лейкоцитов.

«Врачи уверяли, что при таком состоянии умирать не должны. Повышенное количество лейкоцитов словно указывало на обострение болезни, смешавшееся с простудой», — делится она.

Когда Владимир пришел в себя в реанимации, врачи предложили ему поговорить с Мариной, но он отказался. Вдова считает, что муж просто не хотел ее тревожить и не думал, что это конец. Если бы он осознавал серьезность ситуации, то никогда бы не упустил такую возможность.

«Я успела сказать ему, как сильно его люблю, я повторяла это сотни раз в день. Когда он уезжал, он никогда не забывал поцеловать Нику, даже если выходил в магазин. А в этот раз он этого не сделал, и меня это поразило — как будто он не хотел прощаться», — вспоминает она.

Все, что происходило потом, словно окутало ее туманом. Убитая горем вдова позвонила сестре Левкина, чтобы сообщить ей страшную новость — самого дорогого человека в их жизни больше нет. Именно сестра первой согласилась позвонить матери и рассказать всю правду.

«Она все время крутилась вокруг меня, купила торт, чтобы как-то меня поддержать. А потом вдруг сказала: „Ты только не переживай, Вова умер“. Я в недоумении спросила: „Какой Вова?“ — „Твой сын“. Я закричала, как сумасшедшая», — вспоминает Раиса Ивановна, мать Владимира Левкина.

Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина (Фото: соцсети)

Улыбка на похоронах


Далее последовали похороны, которые стали началом конца. Спустя несколько часов в соцсетях появились фотографии, на которых вдова, шокированная неожиданной утратой, улыбается на прощальной церемонии. У Маруси не было черного платка, и она выглядела, казалось, умиротворенной.

Чтобы хоть как-то облегчить свою боль, женщина открыто делилась своими переживаниями и признавалась, что у их семьи было множество планов, которые разрушились в одно мгновение.

«Когда он был под наркозом, я зажгла свечу и начала молиться. У меня был разговор с Богом и Володей. Я чувствовала его присутствие и смирилась, сказав: на все воля всевышнего. Я сказала: Володя, ты сейчас можешь выбрать: остаться с нами и победить в третий раз, если нужно, родим сына Георгия, или выбрать другой путь — вы с Богом сами решите, это тоже будет хорошо для тебя. Теперь мне важно сохранить веру», — призналась она.

Однако откровения Ичетовкиной не всем пришлись по душе: внимательные поклонники артиста быстро обвинили Марусю в том, что она использует смерть мужа для саморекламы. Женщина получила ярлык «веселой вдовы». В соцсетях кто-то даже сравнил Ичетовкину с другой скандальной вдовой — моделью Мариной Коташенко, которая до сих пор судится с детьми Александра Градского за право владеть его имуществом.

«Очередная веселая вдова. Что с них взять?», «Решила хайпануть на смерти муженька», — добавляют некоторые.

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Маруся решила завершить эту историю лишь через одиннадцать дней после похорон. В соцсетях она опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что единственное, что ее волнует — это как она могла потерять своего супруга. Чужое мнение ее совершенно не заботит.

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«Конечно, я отправляла свои обнаженные фото»: с кем Волочкова делилась нюдсами и почему Басков так и не позвал ее замуж
28 декабря 2024, 14:16

Анастасия Волочкова (Фото: соцсети)

Анастасия Волочкова дала откровенное интервью Мариам Тилляевой. В ходе беседы балерина призналась, что не прочь порадовать избранников горячим контентом. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Волочкова рассказала о своих интимных фото


Анастасия Волочкова не раз становилась объектом скандалов из-за своей насыщенной личной жизни. С ней происходило множество неприятных ситуаций: кавалеры изменяли ей, предавали и даже выкладывали в интернет интимные фотографии балерины.
Волочкова отметила, что угрозы подобного рода ее не пугают, так как она давно научилась не бояться. По словам танцовщицы, частые неловкие ситуации, в которые она попадала из-за нерадивых партнеров, только закалили ее нервы.

«Сколько людей уже выкладывало эти фотографии! Как можно опуститься до того, чтобы разместить личные фото или видео, которые были отправлены в доверительной обстановке? Я уже ничему не удивляюсь», — заявила Анастасия.

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Балерина рассказала, что уже привыкла к тому, что о ней говорят и публикуют разные фотографии.

«Раньше это меня расстраивало, ведь я доверяла людям, отправляя им личные снимки. Но теперь я понимаю, что многие просто ищут способ привлечь внимание, выкладывая свои обнаженные фото. У меня нет такой необходимости, и если что-то и утечет, то я уже не обращаю на это внимания. Социальные сети — это настоящая помойка», — рассказала она в YouTube-проекте «Шортс шоу».

Волочкова сообщила, что считает нормальным отправлять мужчинам фотографии эротического содержания и уверена, что ей есть, что показать.

«Отправляла ли кому-нибудь нюдсы? Господи, конечно, обнаженные фото отправляла возлюбленным, мужчинам, которые мне небезразличны, безусловно. А вы знаете, когда есть, что отправлять, когда есть фактура, то мне кажется, просто неправильно было бы этого не делать. Конечно, отправляла! Очень круто, сексуально и эротично», — улыбалась бывшая прима Большого театра.


Анастасия Волочкова и Николай Басков (Фото: соцсети)

Басков рассказал, почему так и не женился на Волочковой


Немногие знают, что у Анастасии Волочковой был роман с Николаем Басковым. Ранее он впервые объяснил причины, по которым его отношения с балериной не привели к браку. Он отметил, что при выборе партнёрши важно быть уверенным в том, что она сможет создать комфортную атмосферу в доме и стать надёжной поддержкой.
«Создание и сохранение семьи — это огромный совместный труд. В значительной степени "погода в доме" зависит от женщины. Мужчина должен зарабатывать, обеспечивать семью и решать все социальные вопросы. На него ложится основная нагрузка, а женщина должна быть опорой и поддержкой», — цитирует сайт kp.ru ответ Баскова на вопрос о том, видел ли он в Волочковой свою спутницу жизни.

Что касается семейной жизни, то у Баскова есть определённые стереотипы, основанные на его родительском опыте — он считает, что у детей должны быть и папа, и мама. Певец признался, что, несмотря на отсутствие проблем с вниманием со стороны женщин, он будет тщательно подходить к выбору партнёрши, учитывая свой опыт от первого брака. Он считает важным подготовить все условия для создания семейного очага, прежде чем принимать решение о свадьбе.

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Не своя игра: беглый знаток «Что? Где? Когда?» Бурда не смог усидеть на двух стульях и пропал
28 декабря 2024, 12:50

Борис Бурда (Фото: соцсети)

Борис Бурда широко известен как участник «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брэйн ринг». Его знали как телеведущего различных кулинарных шоу. После начала спецоперации популярный «знаток» покинул РФ. Поначалу Бурда вещал откуда-то из Европы, но через время связь с РФ для него оборвалась окончательно. Уже где-то полгода ничего неизвестно о местоположении Бориса Бурды. Он настроил против себя россиян и украинцев. Бурда говорил много слов о готовности поддержать киевский режим и украинский народ. Как только пришло время подтвердить свои слова действиями, он пропал из инфополя.

Жизнь и карьера Бурды до СВО


Борис Бурда признавался, что он никогда и не мечтал о карьере знатока и стал участником клуба не по своей воле. Одессит-интеллектуал говорил, что в проект он попал почти что обманом.

После участия в интеллектуальном шоу украинца с русской душой (он сам так называл себя) пригласили вести кулинарные программы, писать статьи и книги, вести мероприятия. Ещё Бурда был спикером на бизнес-конференциях.

Вырос Борис в интеллигентной семье: отец — военный, мама — медик. По большей части воспитанием внука занималась бабушка. Одессит ещё в малолетстве развил качества, которые пригодились ему в «Что? Где? Когда?». В четырёхлетнем возрасте Бурда научился бегло читать.

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После выпуска из школы Борис поступил в местный политехнический институт на факультет теплоэнергетики. Будучи студентом Борис активно играл в КВН.

После выпуска из института Бурда трудился по специальности порядка 20 лет, но в какой-то момент в очередной раз решил поменять всё.

В популярном интеллектуальном клубе Борис впервые начал играть в составе одесской команды вместе с Анатолием Вассерманом.

Потом Бурда активно участвовал в «Своей игре» в качестве игрока и редактора. После победы в пяти играх подряд, Борис выиграл машину.

После начала спецоперации Бурда выехал из РФ, предположительно, на отдых. С того момента ни в Москву, ни в Одессу уже не вернулся.

Борис Бурда (Фото: соцсети)


Бурда на двух стульях


С Борисом Бурдой связались украинские журналисты и потребовали от него прокомментировать политическую обставновку.

Знаток «Что? Где? Когда?» яро пытался избежать ответов на вопросы, но украинские представители СМИ продолжали давить. Тогда Бурда выпалил, что не поддерживает ни одну из сторон.

В тот момент один из известнейших умников подчеркнул: если разум возобладает над безумием, то все будут спасены. Борис Бурда не поддерживал переписывание истории и предупреждал об опасностях радикального национализма.

«Ничем хорошим это кончиться не может. Все это — одна беда, один минус. Что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы эта ситуация закончилась, причем закончилась хорошо», — уточнил он в то время.

До последнего момента Борис Бурда жил в Испании и продолжал оставаться посередине.

Даже в интервью обещавший поддерживать киевский режим умник отмечал, что все события в стране — это «ужасные вещи». Эта беседа была для Бурды последней.

Когда у знатока спросили, почему он не комментирует происходящее, Борис Бурда отметил, что случившееся не говорит об отношениях между народами, оно лишь демонстрирует отношение властей.

Россияне и украинцы «отменяют» Бурду


Украинцы потребовали, чтобы Бурду нашли и привлекли к ответственности за предательство родины. Знаток попытался сгладить скандал.

«Даже украинцы, которых он так активно поддерживал, спрашивают: «А из какой страны Вы вещаете, товарищ журналист?» Вы заметили, что все эти активисты проукраинские, как-то издалека болеют за свою страну? Они вроде бы и рядом, но так далеко. Они там, где безопасно, с огромными вкладами и красивой недвижимостью. На людей, в целом, им плевать. Им нужно высказаться для того, чтобы награду от Зеленского получить, чтобы детей, которые живут на Украине, не забрали на фронт и чтоб бизнес сыновий процветал», — выразил своё мнение пранкер Сорян.

Потом Бориса стали «отменять» почти что везде.

«Переобулся в воздухе»,«И тебя вылечат. Всех вылечат. Классику-то знать надо»,«На двух стульях сидел? Бумеранг получай», «Еще бы и в России, и на Украине не дать ему зарабатывать, тогда и цены ему не будет», «Виной всему явно украинский след», — высказывались люди в Сети.

Бурда и его любовь к Одессе остались незамеченными


Борис Бурда — коренной одессит в третьем поколении. До переезда заграницу он даже снял документальный фильм «Кто бы мог подумать?», который был посвящен Одессе.

«Это часовая прогулка по городу, где я рассказываю не совсем хорошо известные факты о его достопримечательностях. Дело в том, что Одесса — забавный город. Это что-то вроде мультфильма Уолта Диснея, где каждое обычное событие имеет необычную подкладку...» — рассказывал журналистам умник.

Однако такой горячей любви к городу оказалось мало. Уже никто из украинцев не вспоминает этот жест со стороны знатока.

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«Любил только меня»: Светлана Бондарчук впервые ответила на вопрос об изменах бывшего мужа и разводе Бондарчука с Андреевой
28 декабря 2024, 12:35

Светлана Бондарчук (Фото: соцсети)

Светлана Бондарчук поделилась своим мнением о бывшем муже Федоре Бондарчуке, который, по слухам, находится на грани развода с актрисой Паулиной Андреевой. В прессе упоминается, что причиной разрыва стала молодая актриса Софья Синицына, с которой у Федора якобы завязался роман. Что рассказала экс-жена режиссера об их отношениях читайте в материале «Радио 1».

Светлана Бондарчук об изменах бывшего мужа



В эфире YouTube-программы «Хватит слухов» 55-летняя Светлана отметила, что не располагает информацией о текущей ситуации, но выразила надежду на то, что Федор и Паулина смогут сохранить свои отношения.

«Я не в курсе. Если это настоящая любовь, надеюсь, они смогут сохранить брак. Если же что-то пошло не так — это их личные дела», — сказала она в ответ на вопрос ведущего.
Светлана также прокомментировала слухи о том, что Федор склонен к изменам.

«Я не знаю, но, когда мы были вместе, он любил только меня», — добавила она.

Этот вопрос не возник у журналистов на пустом месте. Существуют слухи о том, что Бондарчук и Андреева расстались из-за измены режиссера. Некоторые утверждают, что у Федора был роман с Софьей Синицыной. Блогер «Сплетник Антон С» также уверен, что не только Бондарчук имел отношения с актрисой, но и Константин Богомолов, муж Ксении Собчак.

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«Мне сообщает источник: Богомолов изменяет Собчак с его бывшей подругой Софьей Синицыной. Соня — интересная личность, которая давно строит свою жизнь», — отметил он в одном из своих видео.

Однако сама Ксения не придает значения этим слухам и считает их лишь выдумками пользователей сети.

Напомним, Светлана и Федор познакомились в 1986 году и вскоре поженились. У пары родилось двое детей — Сергей и Варвара. Они были вместе более 25 лет, однако в 2016 году развелись. Первые слухи о расставании появились после того, как Светлана сменила фамилию на девичью в своих социальных сетях. Позже она заявила, что это произошло случайно и вернула фамилию мужа. Тем не менее, позже Светлана официально подтвердила свой развод.

Софья Синицына о романе с Бондарчуком


Ранее Софья Синицына не комментировала слухи о своих отношениях, но, похоже, ей надоели обвинения в том, что она встречается с женатыми мужчинами. В своем блоге актриса резко отреагировала на эти сплетни. Она уверяет, что у нее с режиссерами исключительно рабочие отношения и добавила, что сейчас она влюблена.

«Вынуждена признаться, что я несвободна — мое сердце занято, но не одним из тех, кого упоминают в интернете», — написала Синицына.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: соцсети)

Слухи о разводе Федора Бондарчука со второй супругой Паулиной Андреевой циркулируют уже несколько месяцев. В последнее время их часто замечают на публике по отдельности и без обручальных колец. Существует мнение, что Федор Бондарчук и 29-летняя Софья Синицына могли сблизиться во время съемок сериала «Чистые». Интересно, что Софья внешне напоминает Паулину — обе яркие и эффектные брюнетки.

Отношения Федора и Паулины



Федор и Паулина поженились в сентябре 2019 года, устроив роскошное торжество в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Паулина младше Федора на 21 год, что не раз становилось предметом обсуждения. У пары есть трехлетний сын Иван.

Близкие к Федору источники утверждают: «Он не изменял Паулине и до сих пор ее любит, надеясь вернуть. Просто они очень разные по характеру. Паулина — интроверт, предпочитающая тихий образ жизни и избегающее шумных компаний. В то время как Федор любит веселиться и проводить время на вечеринках. Это стало причиной недопонимания между ними».

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Паулина якобы устала от постоянных застолий, и как говорят, это негативно сказалось на здоровье Федора, о чем она переживала. Однако он не стал прислушиваться к ее беспокойству, так как с юности привык к богемному стилю жизни. Она решила уйти от него еще в апреле, сказав о намерении развестись. Сейчас она осталась с сыном в Санкт-Петербурге, а Федор живет в Москве, регулярно навещая ребенка и пытаясь убедить Паулину не разрывать отношения. На данный момент документы на развод они еще не подали.

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«Мало смертей»: как певица Наргиз поддержала уничтожение россиян и за что пожелала смерти своим племянникам
28 декабря 2024, 12:07

Певица Наргиз Закирова (фото: соцсети)

Певица Наргиз Закирова вновь оказалась в центре скандала, обрадовавшись новости о гибели пяти человек в пункте сбора для участников СВО в Якутске. «Радио 1» расскажет подробнее о резонансных высказываниях артистки и причинах, по которым её брат поддержал идею возбудить против неё уголовное дело.

«Мало, конечно, но и на этом хорошо», — написала в своем Telegram-канале певица про смерть пяти человек в пункте сбора для участников СВО в Якутске.

Мало смертей


Певице, которая живёт в США, оказалось недостаточно трагедий и смертей — она стремится к ещё большему количеству кровопролития своих соотечественников, благодаря которым она стала знаменитой.

В интернете многие считают её действия попыткой вновь привлечь внимание к своей личности, так как в США она может заявить о себе только через политические высказывания — её музыка перестала быть интересна российской аудитории.

Блог Наргиз Закировой в социальных сетях отличается резкими высказываниями и злыми шутками. Посты наполнены оскорблениями и агрессивными выражениями против России.

Помогает ВСУ


В 2022 году Наргиз Закирова выступила против специальной военной операции. Ее резкие высказывания не остались незамеченными. В итоге ей закрыли въезд в Россию на 50 лет и она уехала в Узбекистан, где попыталась возродить карьеру, но безуспешно.

После неудачных гастролей в Европе, Наргиз переехала в США, где когда-то начинала карьеру барной певицей. Однако и там её творчество не нашло отклика.

Однажды певица попалась на розыгрыш российских пранкеров Лексуса и Вована. Один из них представился ей бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко. В ответ певица рассказала, что поддерживает Украину, в том числе заявив, что финансирует ВСУ.

«Вы знаете, я не пиарю это и не кричу об этом, я не хочу об этом кричать. Да, я делаю, я помогаю — на восстановление, либо каким-то беженцам, либо на ВСУ, это да, это имеет место быть», — рассказала она.

Наргиз также призналась, что, проживая в Москве, сильно мучилась из-за необходимости общаться с россиянами. Она заявила, что ведет «личную войну с Россией», выразив свою неприязнь к стране и её жителям.

«Малое количество людей за Украину, и очень многие идиоты совершеннейшие, радикалы всецело поддерживают СВО. Я приехала из США, являюсь большой патриоткой этой страны», — объявила певица.

Кроме того, в ходе общения с Вованом и Лексусом она заявила, что «хороший русский — мертвый русский».

Во всех своих проблемах Наргиз обвинила своего бывшего продюсера Максима Фадеева, утверждая, что он активно мешает её карьере. По её словам, именно он стал причиной отмены её концертов в Швейцарии.

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Брат Наргиз не против возбудить дело против неё


Наргиз не поддержал даже её родной брат Саид Закиров. В интервью ИА Регнум он рассказал, что сестра открыто пожелала смерти его детям, у которых российские паспорта.

Мужчина поддержал тех, кто призывает возбудить против Наргиз уголовные дела по статьям о разжигании межнациональной розни и экстремизме, отметив, что её поведение зашло за пределы допустимого.

«Я слов не нахожу, как без мата это комментировать. У меня дети с российскими паспортами, они родились в России, в Москве. Наргиз в открытую поддержала нацизм. Хороший русский — мертвый русский? Это она моим детям и супруге смерти желает? Это всё и в адрес моей семьи. Мне хочется жестко высказаться, но я воздержусь», — сказал Закиров.

Он также добавил, что в их семье всегда учили, что нацизм — это зло. Поэтому, услышав слова Наргиз в интервью, он был сильно шокирован.

«Я поддерживаю тех людей, которые инициируют проверку в Следственном комитете слов моей сестры. Поддерживаю требование возбудить в отношении неё уголовные дела по разжиганию межнациональной розни и экстремизму. Еще и наколола себе эти татуировки. Я даже не знаю, как это комментировать вообще», — высказался Саид.

Певица Наргиз Закирова с братом (фото: соцсети)

Насмехается над предками


Кроме того, Закирова выложила в соцсети оскорбительную фотографию на 79-ю годовщину Победы, на которой изображены мешки для мусора в медалях, марширующие по Красной площади. Таким образом она оскорбила не только память жертв и ветеранов, но и своих собственных предков.

Помимо этого, она призывала собирать деньги на дроны для ВСУ, прикрепив номер карты для пожертвований.

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«Да, миллион раз»: бывшая Лиама Пейна, на которой он планировал жениться, объявила о помолвке через два месяца после его смерти
28 декабря 2024, 11:24

Лиам Пейн (Фото: соцсеть «ВКонтакте»)

Известный британский певец и участник группы One Direction Лиам Пейн хотел жениться на девушке Софии Смит, с которой он дружил с детства, но они расстались. Экс-избранница артиста 25 декабря объявила о своей помолвке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Девушка выходит замуж за своего бойфренда Джеймса Бриджвуда. Пара объявила о том, что они вместе, в июне 2022 года, а через полгода экс-возлюбленная Пейна поделилась, что ждёт ребёнка.
«Да, миллион раз! 25.12.24», — написала в соцсетях София, когда Бриджвуд сделал ей предложение.
Визажист One Direction Лу Тисдейл и сестра одного из солистов бой-бенда Луи Томлинсона Лотти поздравили Смит с помолвкой. Они написали: «О, Софи! Люблю!», «Плачу… Поздравляю!»


История любви Софии и Лиама



София была вместе с Лиамом с 2013 по 2015 год. Они дружили с детства, но встречаться начали намного позже.
«Я видел её в школе, мы болтали. Как-то я попросил у её сестры номер телефона. София была очень застенчивой и не подавала особых признаков того, что я ей нравлюсь, поэтому я просто предположил, что она не заинтересована во мне. К тому же я подумал, что она слишком хороша для меня в любом случае», — вспоминал Пейн в одном из интервью.
Артист рассказал, что они планировали пожениться, но не стали спешить, решив сосредоточиться на карьере. В итоге влюбленные прекратили свои отношения, из-за чего музыкант сильно переживал.
«Весь этот год я был в турне и вдали от неё. Мы так много времени проводили порознь. Но чтобы поступить правильно по отношению к кому-то, иногда лучше делать не то, чего хочет твоё сердце, а то, что лучше для этого человека», — делился своими эмоциями певец.
Напомним, что Лиам Пейн выпал из окна своего номера в отеле в Буэнос-Айресе 16 октября 2024 года. При падении артист получил травму, несовместимую с жизнью, - перелом основания черепа. Перед смертью певец устроил дебош в своём номере, разбив телевизор и ноутбук. Также полицейские нашли несколько свёртков с неустановленным веществом.

У Лиама остался семилетний сын Бир от брака с американской певицей и телеведущей Шерил Коул, с которой он развёлся в 2018 году.

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