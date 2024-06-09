Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова

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Заслуженная артистка России Галина Свербилова скончалась на 87-м году жизни, об этом сообщил Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац на своей странице во «ВКонтакте».
«С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем о смерти первой Заслуженной артистки России в нашем театре, Галины Львовны Свербиловой, которая стояла у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац», — говорится в сообщении.Свербилова родилась в 1937 году. Её наиболее известная роль — Суок в «Трёх толстяках».
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