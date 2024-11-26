Умерла знаменитая «Регулировщица Победы» Мария Лиманская

Мария Лиманская (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
В селе Звонарёвка Саратовской области на 101-м году жизни скончалась военная регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская. Она стала известной на весь мир после знаменитой фотографии 1945 года, на которой она управляет движением транспорта на фоне Бранденбургских ворот.
О смерти Бранденбургской Мадонны, как её стали называть во всём мире, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он напомнил, что во время войны Лиманская под вражеским огнем регулировала движение войск на переправе через Дон, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, и в итоге дошла до Берлина.
Именно там, у Бранденбургских ворот, военный корреспондент Евгений Халдей сделал знаменитую фотографию, на которой молодая девушка направляет проезжающие автомобили за неделю до Великой Победы. В 2020 году в честь Марии Лиманской в городе Марксе установили памятник — «Мадонна Победы».
Читайте также:
95-летний ветеран из Воронежской области отдал 2,2 млн рублей бойцам СВО
Ветеран ВОВ из Наро-Фоминска Валентина Цыганова отпраздновала 100-летие
Волошин поздравил с Днем города 100-летнего ветерана ВОВ Клавдию Рыженко
Александр Бойцов