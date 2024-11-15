95-летний ветеран из Воронежской области отдал 2,2 млн рублей бойцам СВО

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Ветеран Владимир Сычев из Воронежской области отдал все свои накопления на нужды бойцов спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронежское».
По данным издания, Сычев является ветераном Корейской войны. Мужчине 95 лет. Бойцам СВО он отдал 2,2 миллиона рублей. Эти деньги он копил много лет и решил пожертвовать их на поддержку военных на передовой.
Ранее сообщалось, что подмосковная «Единая Россия» отправила в октябре около 300 тонн гумпомощи в зону СВО и жителям новых регионов. По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в октябре депутаты Госдумы, Мособлдумы и коллеги в муниципалитетах собрали и отправили на фронт порядка 300 тон гуманитарной помощи. Всего же с начала спецоперации подмосковные единороссы отправила порядка 12,5 тыс. тонн гуманитарных грузов. Эта работа будет продолжена.
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