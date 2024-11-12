Ветеран ВОВ из Наро-Фоминска Валентина Цыганова отпраздновала 100-летие

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Столетний юбилей празднует сегодня жительница Наро-Фоминска Валентина Никифоровна Цыганова — ветеран Великой Отечественной войны, с днём рождения её поздравил глава городского округа Роман Шамнэ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В глазах Валентины Никифоровны, несмотря на такой почтенный возраст, всё равно заметна искра, свидетельствующая о том, что дух тех времён жив и по сей день. Улыбаясь, ветеран напомнила, что настоящая сила заключается в единстве, любви к родной земле», — сказал Роман Шамнэ.Валентина Никифоровна родилась 12 ноября 1924 года в селе Галкино Кондровского уезда Калужской губернии. В 1941 году она поступила в Московское авиационно-техническое училище. Летом студентов эвакуировали в Омск для работы на авиазаводе, выпускавшем бомбардировщики.
В Омске Валентину Цыганову приняли в артиллерийско-техническое училище и выпустили после шестимесячного обучения с воинским званием техник- лейтенант. В 1943 году её направили на ремонтную базу под Харьковом, там она ремонтировала вышедшие из строя самолёты. Демобилизовалась Валентина Никифоровна в 1946 году. До выхода на пенсию в 2000 году она работала учительницей начальных классов и библиотекарем в школе №8 Наро-Фоминска.
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