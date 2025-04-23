Скончался создатель «Богемской рапсодии» Рой Томас Бейкер

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Скончался один из самых успешных музыкальных продюсеров 1970-х и 80-х годов. Рой Томас Бейкер помогал создавать хиты для знаменитой группы Queen.
Бейкера не стало 12 апреля в его доме в Лейк-Хавасу-Сити в штате Аризона. Продюсеру было 78 лет. О его смерти стало известно из сообщения пресс-секретаря Боба Мерлиса, которое передаёт издание Super.
Рой Томас Бейкер помогал создавать хиты для таких групп, как Queen, The Cars, Journey, Mötley Crüe и Foreigner. Также он помогал продюсировать одну из самых нестандартных поп-композиций – «Богемскую рапсодию».
Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался Колин Берри, который на протяжении 25 лет комментировал «Евровидение».
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Рой Томас Бейкер помогал создавать хиты для таких групп, как Queen, The Cars, Journey, Mötley Crüe и Foreigner. Также он помогал продюсировать одну из самых нестандартных поп-композиций – «Богемскую рапсодию».
Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался Колин Берри, который на протяжении 25 лет комментировал «Евровидение».
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Анастасия Чинкова