Владелец Группы Родина рассказал о создании комплекса русского бильярда в Москве

29 июля 2025, 19:26

Владелец Группы Родина Щекин рассказал о комплексе русского бильярда в Москве

Михаил Шапаев (Фото: Пресс-служба Группы Родина)

Дом русского бильярда «Родина» открыли в историческом клубе фабрики «Свобода» после масштабной реставрации, которую осуществила инвестиционно-девелоперская Группа компаний Родина.





Стоит отметить, что работы были выполнены в кратчайшие сроки — с апреля 2024 года по июль 2025-го. По словам основателя и владельца Группы Родина Владимира Щекина, недостаточно просто отреставрировать здание — необходимо было вернуть ему идею, пространство, дух.





«И если раньше этот дом был клубом для рабочих, то сегодня мы вернули ему жизнь как дому для людей, которые любят и развивают русский бильярд», — отметил он.