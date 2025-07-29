Владелец Группы Родина рассказал о создании комплекса русского бильярда в Москве
Владелец Группы Родина Щекин рассказал о комплексе русского бильярда в Москве
Дом русского бильярда «Родина» открыли в историческом клубе фабрики «Свобода» после масштабной реставрации, которую осуществила инвестиционно-девелоперская Группа компаний Родина.
Стоит отметить, что работы были выполнены в кратчайшие сроки — с апреля 2024 года по июль 2025-го. По словам основателя и владельца Группы Родина Владимира Щекина, недостаточно просто отреставрировать здание — необходимо было вернуть ему идею, пространство, дух.
«И если раньше этот дом был клубом для рабочих, то сегодня мы вернули ему жизнь как дому для людей, которые любят и развивают русский бильярд», — отметил он.
Владелец Группы Родина подчеркнул, что в клубе удалось создать первый в мире фиджитал-комплекс русского бильярда. По поручению Щекина более 30 московских программистов трудились над авторской разработкой почти шесть месяцев.
Дом русского бильярда «Родина» станет притягательной точкой не только для любителей исконно русской игры, но и для всех москвичей и гостей столицы.
Мэра Москвы Сергей Собянин заявил, что с открытием подобных центров желающих заниматься новичков, профессионалов и столичных мастеров бильярда будет больше.