Врач Кондрахин раскрыл опасность авиаперелётов

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрея Кондрахина заявил, что перелёт на самолёте может быть опасен, поскольку может спровоцировать опасные недуги.
К таким врач отнёс тромбообразование.
Кроме этого, во время перелёта могут обостриться проблемы с сердцем из-за нарушенного коронарного кровотока, причём дело может дойти вплоть до инфаркта.
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«Внутри самолёта у человека происходит обезвоживание организма, из-за чего почки начинают работать активнее и выводят жидкость из организма быстрее. А это может спровоцировать возникновение тромбов. Если у человека есть предрасположенность к тромбам, то они могут образоваться при перелетах», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
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Мелисса Тимофеева