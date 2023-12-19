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Врач Кондрахин раскрыл опасность авиаперелётов

Врач Кондрахин: «Может спровоцировать возникновение тромбов»
19 декабря 2023, 18:27
Фото: istockphoto.com/Mikhail Davidovich

Фото: istockphoto.com/Mikhail Davidovich

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрея Кондрахина заявил, что перелёт на самолёте может быть опасен, поскольку может спровоцировать опасные недуги.
К таким врач отнёс тромбообразование.

«Внутри самолёта у человека происходит обезвоживание организма, из-за чего почки начинают работать активнее и выводят жидкость из организма быстрее. А это может спровоцировать возникновение тромбов. Если у человека есть предрасположенность к тромбам, то они могут образоваться при перелетах», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.


Кроме этого, во время перелёта могут обостриться проблемы с сердцем из-за нарушенного коронарного кровотока, причём дело может дойти вплоть до инфаркта.

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Россиянам назвали нетипичные симптомы приближающегося инфаркта
Кардиолог Фомичева: страх смерти может указывать на приближение инфаркта
19 декабря 2023, 17:42

Фото: iStock/twinsterphoto

Кардиолог Анастасия Фомичева предупредила россиян о нетипичных симптомах надвигающегося сердечного приступа.
«В предынфарктном состоянии человек ощущает боль за грудиной, его мучает одышка, повышение или наоборот понижение пульса, аритмия, гипотония, брадикардия», — рассказала врач в беседе с «Газетой.ру».

Он добавила, что человек может испытывать острую боль, как будто льют кипяток, которая распространяется с груди на шею, нижнюю челюсть, левую руку и лопатку.

Также на приближающийся инфаркт могут указывать такие нетипичные симптомы как резкая слабость, тошнота, потливость, рвота, и страх смерти.
По словам Фомичевой, такие ощущения могут продолжаться от 20 минут до нескольких часов. При этом люди, страдающие сахарным диабетом, имеют слабую чувствительность и могут не ощутить ярких симптомов приближающегося инфаркта.

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#кардиолог
#врач
#инфаркт
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Доктор Мясников объяснил, чем опасно частое мытьё рук
19 декабря 2023, 17:17

Фото: istockphoto/Nattakorn Maneerat

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при частом мытье рук человек смывает с кожного покрова полезные бактерии.
Вред этой привычки врач раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Мясников объяснил, что полезные бактерии на кожном покрове сражаются с болезнетворными бактериями.

«Это как уличные банды не пускают других до нашей территории, примерно так», —говорит специалист.
Мясников подчеркнул, что микробиом – это часть врожденного иммунитета человека.

Ранее сообщалось, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом и коронавирусом, а также выросло количество госпитализированных пациентов.

Об этом сообщил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. За 49-ю неделю госпитализировали 9451 человека. Это на 5% больше, чем неделю назад, сообщил он в эфире НСН.

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#здоровье
#врач
#новости
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В Московской области за счёт внебюджетных средств открыли 13 медучреждений
19 декабря 2023, 16:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье в этом году за счёт внебюджетных источников финансирования открыли более десятка медучреждений. Среди них поликлиники и диализные центры, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Там пояснили, что в регионе вместе с новыми домами возводят социальные объекты как по государственной программе, так и силами инвесторов. В 2023 году открыто 13 инвестиционных медицинских учреждений.

Так, в Ленинском городском округе появились две поликлиники на 400 и на 200 посещений в смену, встроенная поликлиника на 100 посещений в смену, а также кабинет врача общей практики на 80 посещений.

В Люберцах заработали поликлиника на 600 посещений в смену и две встроенно-пристроенных поликлиники.

Аналогичные медучреждения, построенные за внебюджетные деньги, открыли в Мытищах, Балашихе, Химках, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском городских округах.

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#московская область
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Директор МОНИИАГ Петрухин был представлен к ордену «За заслуги перед отечеством»
19 декабря 2023, 15:44

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Директор МОНИИАГ представлен к высокой награде Указом Президента Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу указом Президента РФ № 919 медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени был награжден директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области Василий Петрухин.

«Ваш высокий профессионализм, глубокое понимание тонкостей Вашей специализации позволят и дальше эффективно решать наши общие задачи, поставленные перед здравоохранением Президентом и Правительством Российской Федерации», — подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Стоит отметить, что Василий Алексеевич Петрухин является доктором медицинских наук, профессором и заслуженным врачом Российской Федерации. Также с 2016 года возглавляет МОНИИАГ.

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Эксперт ВОЗ назвала пять ситуаций, когда нужно бежать к маммологу
Эксперт ВОЗ Ерофеева объяснила, в каких случаях нужно обращаться к маммологу
19 декабря 2023, 15:14

Фото: IStock/Mykola Sosiukin

В возрасте старше 35 лет женщинам нужно делать маммографию один раз в год, в более старшем возрасте – два раза в год. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева. Она также описала, в каких случаях нужно немедленно обращаться к специалисту.
О проблемах с молочной железой могут говорить как явные, так и скрытые симптомы. Если женщина испытывает дискомфорт в области груди, важно обратиться к специалисту.
«Могут быть тянущие боли, могут прощупываться какие-то образования внутри молочной железы или вокруг соска. Также могут быть какие-то выделения разного цвета. Это всё должно быть на контроле. Это всё требует врачебного внимания», — отметила Любовь Ерофеева.
Однако по словам врача, заболевания молочной железы не всегда дают о себе знать. Чтобы предотвратить серьёзные заболевания, нужно проводить профилактику с раннего возраста. Для этого рекомендуется проводить самообследование молочных желёз в первые дни после менструации.
«Есть множество рекомендаций, как лёжа и стоя обследовать свою молочную железу. Её надо всю пощупать, потрогать, и если что-то будет необычное обнаружено, нужно обязательно обратиться к доктору», — отметила врач.
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#женщина
#врач
#симптомы
#заболевания
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В Королёве открыли поликлинику после капитального ремонта
19 декабря 2023, 15:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Королёве после капитального ремонта заработала поликлиника в микрорайоне Юбилейный. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В торжественной церемонии открытия поликлиники после капитального ремонта принял участие замминистра здравоохранения Московской области Максим Максимов, первые замглавы городского округа Королев Сергей Иванов и Светлана Викулова и главврач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский


«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций.<…>В поликлинике в Королеве был проведен ремонт, а также установлено необходимое оборудование, в том числе рентген-аппарат. Всего на проведение ремонтных работ было направлено порядка 590 млн. рублей», -поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, в рамках встречи Максим Максимов пообщался с сотрудниками обновленной поликлиники и обсудил насущные вопросы. Также заминистра поговорил с посетителями ​учреждения и узнал их мнение об обновлении здания.

Стоит отметить, что данное медучреждение рассчитано на на 375 посещений в смену и обслуживает более 40 тысяч жителей,в числе которых 7,2 тысячи детей.

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#королёв
#поликлиника
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Врачи из Подмосковья спасли мужчину, выпившего свыше тысячи банок энергетика
19 декабря 2023, 14:20

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Балашихинские врачи спасли мужчину, который выпил свыше тысячи банок энергетика за год. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
30-летний мужчина попал в отделение хирургии с жалобами на нестерпимую боль в животе. Пациент рассказал, что на протяжении года выпивал каждый день по 2-3 банки энергетика.

В ходе КТ и УЗИ у него обнаружили острый панкреатит с ферментативным перитонитом.

«Мы провели лапароскопию <…>: через прокол в брюшной стенке откачали жидкость и гной - продукты деструктивных изменений поджелудочной железы. Таким образом, мы предотвратили распространение инфекции, но заболевание спровоцировало полиорганную недостаточность: у мужчины перестали функционировать почки, легкие, сердце. В течение 14 дней в реанимации пациента выводили из крайне тяжелого состояния. Благодаря подобранной интенсивной терапии, обезболиванию и другим мерам поддержки, в том числе ИВЛ, его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%», - объяснил заведующий хирургическим отделением №2 Павел Коваль.

На данный момент пациенту смогли частично восстановили функцию поджелудочной железы и выписали домой с замещающей терапией и диетой.

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#сердце
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#подмосковье
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Это опасно: кардиолог призвал запретить продажи корвалола и валокордина
Кардиолог Конев призвал запретить продажи корвалола и валокордина в России
19 декабря 2023, 12:22

Фото: IStock/Aliaksandr Zadoryn

В России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта, включая корвалол и валокордин. Их предлагают продавать в определённые часы по аналогии с алкоголем. Об этом говорится в докладе «Демография 2030», опубликованном на сайте Общественной палаты РФ.
Однако доктор медицинских наук, врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев и вовсе призвал запретить продажу этих препаратов. В беседе с «Радио 1» он рассказал об опасности корвалола и валокордина при сердечных заболеваниях.
«Эти препараты нужно запретить к продаже. Основу этих так называемых лекарств составляет фенобарбитал, который долгие годы использовался как снотворное средство. Но потом, когда начали его тестировать, количество побочных эффектов этого лекарственного препарата превысило всевозможные обозримые величины, поэтому во всём мире его запретили, но не у нас», — отметил кардиолог.
Специалист подчеркнул, что в России препараты не изымают с полок аптек, поскольку в обществе живёт миф о пользе корвалола и валокордина при болезнях сердца. Но официально эти препараты не относятся к сердечным препаратам и могут навредить при серьёзных заболеваниях.
«Основу этих веществ составляют снотворные и седативные лекарства, и на сосуды сердца никакого влияния они не оказывают. Я считаю, что даже опасно принимать такие препараты при истинных сердечных приступах. Принимая их, человек успокаивается, боль нивелируется, а процесс продолжается, это может закончиться трагически», — заключил Юрий Конев.
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#лекарства
#кардиолог
#врач
#препараты
#сердце
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За неделю в России 9,4 тыс. человек с гриппом и ковидом попали в больницу
19 декабря 2023, 11:49

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В России продолжает расти заболеваемость гриппом и коронавирусом, а также выросло количество госпитализированных пациентов.
Об этом сообщил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. За 49-ю неделю госпитализировали 9451 человека. Это на 5% больше, чем неделю назад, сообщил он в эфире НСН.

Показатель заболеваемости COVID-19, по информации Онищенко, равняется 73,39 на 100 тысяч населения. Гриппом болеет больше людей. Данный показатель уже вышел за пределы 100 человек на 100 тысяч. Онищенко объясняет такую ситуацию сезонным ростом и погодными условиями.

«В 44 субъектах, в том числе в 22 субъектах, произошло увеличение заболеваемости. Интенсивность распространения гриппа выше, и выше значительно, практически на треть»,- говорит Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что российские поп-звёзды массово заболели гриппом и простудой после съёмок новогоднего концерта «Песня года - 2023» и шоу «Жара». Среди занемогших Лариса Долина, телеведущая Лера Кудрявцева, участники группы «Раса».

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#грипп
#болезнь
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