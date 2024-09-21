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Украина находится в умирающем состоянии, поскольку она потеряла значительную часть своего населения. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что страна умирает из-за потери 50% своего населения. Большое количество жителей страны покинули её, обосновалась за рубежом и, вероятно, уже не вернуться на Родину. Также огромные потери ежедневно несут ВСУ в ходе боевых действий.
Аналитик подчеркнул, что погибшим военным в среднем от 20 до 40 лет. Это люди, которые могли бы оставить после себя детей, но сейчас ситуация складывается так, что общество стареет, а вместе с ним умирает страна.
Джонсон призвал Запад признать эту проблему. Однако подчеркнул, что в данный момент нет способа для того, чтобы вернуть Украину к жизни.
В августе президент Украины Владимир Зеленский признал рекордный отток населения. А председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что каждый день страну пытаются покинуть около 200 мужчин призывного возраста.
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Аналитик подчеркнул, что погибшим военным в среднем от 20 до 40 лет. Это люди, которые могли бы оставить после себя детей, но сейчас ситуация складывается так, что общество стареет, а вместе с ним умирает страна.
Джонсон призвал Запад признать эту проблему. Однако подчеркнул, что в данный момент нет способа для того, чтобы вернуть Украину к жизни.
В августе президент Украины Владимир Зеленский признал рекордный отток населения. А председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что каждый день страну пытаются покинуть около 200 мужчин призывного возраста.
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Анастасия Чинкова