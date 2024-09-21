«Умирающая страна»: в США указали на серьёзную проблему Украины

Бывшая супруга украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери, наконец, призналась в том, какие испытания принес ей брак со спортсменом. В интервью она рассказала о своих безуспешных попытках вновь начать новую жизнь. Оказалось, что после разрыва с Кличко она страдает алкоголизмом и наркоманией. О том, как сложилась жизнь бывшей жены боксера и за что он лишил ее дочери расскажет редакция «Радио 1».