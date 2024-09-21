ВСУ несут большие потери в районе Суджи, заявил Алаудинов

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Украинские войска понесли большие потери около Суджи и теперь пытаются противостоять ВС РФ в Кореневском районе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Он отметил, что обстановка на Суджанском направлении стабилизируется. Есть, конечно, много рабочих моментов, ВСУ продолжают предпринимать попытки прорыва. Однако, понеся большие потери, они начинают «утихомириваться».
Говоря о Кореневском направлении, Алаудинов указал на то, что бойцы ВСУ в четверг и пятницу активно пытались продавиться, что отвлечь на себя внимание и остановить те наступательные силы ВС РФ, которым удалось за раз освободить десять населённых пунктов.
Также украинские войска пытаются совершать контратаки и на других участках фронта, где идёт активное продвижение российских военных. Алаудинов добавил, что своими успешными действиями ВС РФ дают понять противнику, что при любом раскладе событий ему не удастся удержаться здесь надолго.
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Говоря о Кореневском направлении, Алаудинов указал на то, что бойцы ВСУ в четверг и пятницу активно пытались продавиться, что отвлечь на себя внимание и остановить те наступательные силы ВС РФ, которым удалось за раз освободить десять населённых пунктов.
Также украинские войска пытаются совершать контратаки и на других участках фронта, где идёт активное продвижение российских военных. Алаудинов добавил, что своими успешными действиями ВС РФ дают понять противнику, что при любом раскладе событий ему не удастся удержаться здесь надолго.
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Анастасия Чинкова