Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ несут большие потери в районе Суджи, заявил Алаудинов

ВСУ несут большие потери в районе Суджи, заявил Алаудинов

21 сентября 2024, 12:55
Фото: iStock/:Sinenkiy

Фото: iStock/:Sinenkiy

Украинские войска понесли большие потери около Суджи и теперь пытаются противостоять ВС РФ в Кореневском районе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Он отметил, что обстановка на Суджанском направлении стабилизируется. Есть, конечно, много рабочих моментов, ВСУ продолжают предпринимать попытки прорыва. Однако, понеся большие потери, они начинают «утихомириваться».

Говоря о Кореневском направлении, Алаудинов указал на то, что бойцы ВСУ в четверг и пятницу активно пытались продавиться, что отвлечь на себя внимание и остановить те наступательные силы ВС РФ, которым удалось за раз освободить десять населённых пунктов.



Также украинские войска пытаются совершать контратаки и на других участках фронта, где идёт активное продвижение российских военных. Алаудинов добавил, что своими успешными действиями ВС РФ дают понять противнику, что при любом раскладе событий ему не удастся удержаться здесь надолго.

Читайте также:

«Ахматовцы» сдвинули линию фронта на 1,5 км к границе Курской области

ВС РФ нанесли успешный групповой удар по объектам ВПК Украины

«Ждут русских»: украинцы съезжаются в Покровск в ожидании освобождения города от ВСУ
#всу
#вс рф
#курская область
#сво
#апти алаудинов
ВС РФ нанесли успешный групповой удар по объектам ВПК Украины
МО: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины групповым ударом
21 сентября 2024, 12:19

Фото: iStock/NiseriN

Российские войска минувшей ночью нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Также отмечается, что ВС РФ ударили беспилотниками и высокоточным оружием по цехам производства беспилотников и местам дислокации личного состава, вооружения и боевой техники украинских войск.

По данным российского оборонного ведомства, все поставленные цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Ранее сообщалось, что украинцы на фоне объявленной эвакуации жителей Покровска, наоборот, приезжают в город, ожидая его освобождения от ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Ахматовцы» сдвинули линию фронта на 1,5 км к границе Курской области

ВСУ покинули позиции у Андреевки на Артёмовском направлении

Боец ВСУ сел в БМП и понял, что попал к российским военным
#вс рф
#всу
#минобороны рф
#сво
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме
Bloomberg: план победы Зеленского включает принятие в НАТО и ЕС, поставки оружия
21 сентября 2024, 12:16

У украинского лидера Владимира Зеленского есть «победный план». Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что данный план включает в себя вступление страны в Североатлантический альянс и требование поставок оружия. На встрече с президентом США Джо Байденом Зеленский будет давить на то, чтобы Вашингтон согласовал официальное приглашение для Украины в военный блок.

Уточняется, что инициатива Зеленского предусматривает согласование «четкого пути к членству в Европейском союзе и иных экономических и военных соглашений», что, по мнению предводителя киевского режима, заставит президента России Владимира Путина «искать мира».

Читайте также:

В Госдуме РФ оценили возможность завершения боевых действий в 2024 году

Эскобар: США не приняли решение по ударам вглубь России из-за заявления Путина

Силы ПВО за ночь уничтожили 101 дрон над российскими регионами
#сша
#дрон
#ночь
#страны
#план
#зеленский
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ахматовцы» сдвинули линию фронта на 1,5 км к границе Курской области
Командир БТГР «Ахмат»: линию фронта сдвинули на 1,5 км к границе за пять дней
21 сентября 2024, 11:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Батальонная тактическая группа спецназа (БТГР) «Ахмат» из числа добровольцев за пять дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе Курской области. Об командир с позывным Каштан сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что от украинских войск была освобождена территория примерно семь километров в ширину и полтора километра в длину. Сюда же входят опорные пункты, которые занимали бойцы ВСУ.

Командир группы добавил, что на месте продвижения спецназа были многочисленные боестолкновения с малыми группами бойцов ВСУ до восьми человек. Работа по их выявлению и зачистке производилась сразу на нескольких направлениях. В общей сложности за эти пять дней было ликвидировано около 120 украинских бойцов.

Читайте также:

ВСУ покинули позиции у Андреевки на Артёмовском направлении

«Ждут русских»: украинцы съезжаются в Покровск в ожидании освобождения города от ВСУ

Боец ВСУ сел в БМП и понял, что попал к российским военным
#вс рф
#всу
#курская область
#сво
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ждут русских»: украинцы съезжаются в Покровск в ожидании освобождения города от ВСУ
Люди начали съезжаться в Покровск, ожидая освобождения города от ВСУ
21 сентября 2024, 11:37

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ продолжают наступление на Покровск на Донецком направлении. Накануне вечером стало известно о ликвидации важного логистического пункта ВСУ – железнодорожного моста, по которому велась переброска боеприпасов и личного состава.
По украинскому телевидению показали ролик об эвакуации людей из пока находящегося под контролем Киева Покровска. В видео показали водителя рейсового автобуса Виталия, который вывозит граждан из опасных регионов с 2022 года. За это время ему удалось эвакуировать жителей Северодонецка, Лисичанска и Бахмута, которые уже находятся под контролем ВС РФ.

В беседе с местными журналистами он рассказал, что ежедневно работает в Покровске. Более месяца без выходных он выезжает в шесть утра из Славянска и приезжает в Покровск. Оттуда он забирает по 45 человек и вывозит в Павлоград. В день он делает по два таких заезда.

Однако местные жители не были впечатлены этим роликом. Николай Гуров из Покровска заявил, что власти обеспечили автобусы для эвакуации, однако оставляют в тайне, куда увозят людей. При этом эвакуации, по его словам, подлежат только те, кто заплатил ВСУ, а мужчин и вовсе сразу же мобилизуют.

Также отмечается, что в Покровск, наоборот, начали приезжать люди, которые не желают жить при режиме Зеленского. Они знают, что город скоро освободят российские военные, которых там очень ждут.

Читайте также:

Боец ВСУ сел в БМП и понял, что попал к российским военным

Жительница Курской области рассказала, как с пожилой матерью бежала от ВСУ

В Раде обвинили Сырского в сокрытии ситуации с плохой подготовкой новобранцев ВСУ
#вс рф
#всу
#сво
#днр
#жители
#эвакуация
#военные
#город
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец ВСУ сел в БМП и понял, что попал к российским военным
21 сентября 2024, 11:24

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Пленный боец ВСУ Николай Устенко сел в боевую машину пехоты (БМП) и понял, что попал к российским военным. Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что подходила его смена. Услышав звук БМП, он вместе с другими военными сел в эту машину. И уже во время движения они поняли, что попали к русским.

Устенко подчеркнул, что командиры ВСУ убеждали военных, что его подразделение прикрывается войсками, располагающимися поблизости. Однако позднее выяснилось, что эта бригада была в полном одиночестве на данном участке фронта на Запорожском направлении.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его подразделению удалось спастись благодаря сдаче в плен ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Жительница Курской области рассказала, как с пожилой матерью бежала от ВСУ

ВСУ покинули позиции у Андреевки на Артёмовском направлении

В Раде обвинили Сырского в сокрытии ситуации с плохой подготовкой новобранцев ВСУ
#всу
#вс рф
#запорожская область
#плен
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Курской области рассказала, как с пожилой матерью бежала от ВСУ
Жительница Тёткино с матерью проехала 30 км на велосипедах, спасаясь от ВСУ
21 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/gbh007

Жительница посёлка Тёткино в Курской области Елена Сукаленко рассказала, как они вместе с 67-летней матерью на велосипедах проехали 30 километров, спасаясь от бойцов ВСУ.
Ранним утром 10 августа начались массовые прилёты. Женщина сразу поняла, что «началось что-то серьезное». Вместе с матерью они сели на велосипеды и доехали до близлежащего населённого пункта Глушково, который находится в 30 километрах от их дома. Там их эвакуировали и доставили в Курск.

Добираться на велосипедах было очень тяжело, рассказала женщина РИА Новости. Однако, когда они выехали на трассу, стало намного легче. Также женщинам повезло, что в этот день не было осадков.

В Курске женщины живут уже второй месяц. Их хорошо кормят, однако не хватает запасной одежды. В частности, нужно больше обуви и демисезонной верхней одежды. Когда женщины бежали из дома, они не успели взять с собой необходимые вещи. На выделенные государством 10 тысяч рублей они смогли докупить немного нужной одежды.

Читайте также:

Повторное наступление на Курскую область, атака ВСУ на Кубань: последние новости СВО

Военкоры заявили о разминировании приграничной с Курской областью части Украины

На Западе высказались про немецкие танки в Курской области
#курская область
#всу
#велосипеды
#женщины
#эвакуация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ покинули позиции у Андреевки на Артёмовском направлении
21 сентября 2024, 10:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы ВСУ покинули позиции вблизи села Андреевка на Артёмовском направлении. Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Отмечается, что украинские военные длительное время занимали позиции в данном районе, однако им пришлось уйти. Теперь они пытаются закрепиться за каналом Северский Донец – Донбасс.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что за прошедшие сутки бойцы данного подразделения войск отразили девять контратак ВСУ. В результате, ВС РФ удалось ликвидировать формирование из шести бригад украинской армии и занять более выгодные рубежи. ВСУ в ходе этой битвы потеряли свыше 490 военнослужащих, один танк, шесть автомобилей, один бронетранспортёр М113 западного производства, по одной гаубице «Гиацинт-Б» и Д-20 и иное оружие.

Читайте также:

В Госдуме РФ оценили возможность завершения боевых действий в 2024 году

Повторное наступление на Курскую область, атака ВСУ на Кубань: последние новости СВО

Полковник заявил об изменении тактики России по освобождению Донбасса
#всу
#вс рф
#военные
#оружие
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде обвинили Сырского в сокрытии ситуации с плохой подготовкой новобранцев ВСУ
Нардеп Безуглая: Сырский скрывал ситуацию с плохой подготовкой новобранцев ВСУ
21 сентября 2024, 10:06

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев формирований армии. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале.
Депутат в качестве доказательства своих слов привела слова украинского военного с позывным Сайгон, который назвал ВСУ «армией бесправных крепостных».

По его словам, в рядах ВСУ всё решает коррупция. Те, кто не смог откупиться, попали на передовую сразу, а тех, кому удалось провернуть махинацию, сейчас обучают в учебных центрах.

Безуглая назвала сокрытие такой «катастрофической ситуации» в учебных центрах ВСУ сговором Минобороны Украины и командования армии. Она отметила, что министр обороны страны Рустем Умеров по просьбе Сырского уволил главного инспектора ВСУ Игоря Воронченко, который осмелился рассказать об истинном положении дел в армии.

Ранее Безуглая обвинила Умерова и Сырского в совершении преступной деятельности. Она призвала отправить их в отставку, поскольку только в таком случае страна может продолжить своё существование. В противном случае они «уничтожат всех, кроме шутов».

Читайте также:

В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных бойцов ВСУ

Военэксперт Дандыкин допустил скорую ликвидацию Сырского

Главкома ВСУ Сырского обвинили в зачистке неугодных генералов
#верховная рада
#украина
#всу
#военные
#подготовка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме РФ оценили возможность завершения боевых действий в 2024 году
Депутат ГД РФ Чепа допустил, что переговоры с Украиной начнутся весной 2025 года
21 сентября 2024, 09:17

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться весной следующего года. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам парламентария, возможность урегулирования украинского противостояния была всегда. Но этому мешал Запад, который стремится затянуть вооруженный конфликт, отметил Чепа.

Он подчеркнул, что Киев предпринял все возможные действия, чтобы переговоры с Москвой так и не состоялись. Это касается и вторжения в Курскую область, сказал депутат.

Чепа добавил, что «план победы» предводителя киевского режима Владимира Зеленского вряд ли может быть осуществлен. Согласно мнению парламентария, в это не верит и сам украинский президент.

Читайте также:

Эскобар: США не приняли решение по ударам вглубь России из-за заявления Путина

Бывший посол США рассказал, когда закончится СВО

Боец ВСУ заявил о просьбах командования готовить стейки и тарталетки с икрой
#сша
#конфликт
#украина
#страны
#депутат
#киев
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате