ВСУ несут большие потери в районе Суджи, заявил Алаудинов

Батальонная тактическая группа спецназа (БТГР) «Ахмат» из числа добровольцев за пять дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе Курской области. Об командир с позывным Каштан сообщил в беседе с РИА Новости.