На Украине женщины перекрыли дорогу у ворот военного комиссариата

Фото: istock/Vladislav Stepanov
Женщины перекрыли дорогу у ворот территориально центра комплектования (аналог военного комиссариата на Украине). Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
Как сообщает автор видео, мужчин незаконно удерживают в автобусе и пытаются вывезти, не допуская прохождения военно-врачебной комиссии.
Ранее стало известно, что в сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещен призыв ограниченно годных граждан до 25 лет.
До этого депутат Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не верят в то, что призванные из-за рубежа вернутся. По его мнению, украинцы, покинувшие страну, вряд ли вернутся, поскольку те, кто хочет служить, уже приехали.
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Ранее стало известно, что в сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещен призыв ограниченно годных граждан до 25 лет.
До этого депутат Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не верят в то, что призванные из-за рубежа вернутся. По его мнению, украинцы, покинувшие страну, вряд ли вернутся, поскольку те, кто хочет служить, уже приехали.
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Александр Климов