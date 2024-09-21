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На Украине женщины перекрыли дорогу у ворот военного комиссариата

21 сентября 2024, 01:02
Фото: istock/Vladislav Stepanov

Фото: istock/Vladislav Stepanov

Женщины перекрыли дорогу у ворот территориально центра комплектования (аналог военного комиссариата на Украине). Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
Как сообщает автор видео, мужчин незаконно удерживают в автобусе и пытаются вывезти, не допуская прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее стало известно, что в сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещен призыв ограниченно годных граждан до 25 лет.



До этого депутат Рахманин заявил, что в Генштабе ВСУ не верят в то, что призванные из-за рубежа вернутся. По его мнению, украинцы, покинувшие страну, вряд ли вернутся, поскольку те, кто хочет служить, уже приехали.

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#верховная рада
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#призыв
#военные
Адвокаты Бакальчука высказались о его освобождении
Адвокаты Бакальчука: СК не нашел состава преступления в его действиях
21 сентября 2024, 00:09

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Адвокаты сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука сделали заявление о его освобождении, информирует «Коммерсантъ».
По словам представителей бизнесмена, следователи центрального аппарата СК России не нашли в поведении Бакальчука ничего противозаконного. Также было предложено обратиться в СКР за дополнительной информацией.

В то же время источники в правоохранительных органах считают, что «проблема Бакальчука еще не до конца решена». Следственные действия в отношении бизнесмена продолжаются.

Ранее стало известно, что следственные органы отпустили Бакальчука, который был задержан по обвинению в убийстве, покушении на сотрудника полиции и самоуправстве.

18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба – сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.

Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел». Тогда погибли два сотрудника охраны Wildberriеs.

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#москва
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#суд
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Над Брянской областью ликвидировали еще три беспилотника
Богомаз: над Брянской областью ликвидировали еще три БПЛА
20 сентября 2024, 23:58

Фото: istockphoto/NiseriN

Еще три беспилотника сбиты над Брянской областью. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале губернатора российского региона Александра Богомаза.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области», – заявил он.

По словам главы региона, жертвы и разрушения в результате ударов отсутствуют. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее система ПВО сбила еще два беспилотника над Брянской областью.

20 сентября стало известно, что в районе села Колодное Курской области был сбит трехметровый беспилотник с реактивным двигателем. Поскольку обломки беспилотника были сбиты средствами ПВО и сильно обгорели, точную марку летательного аппарата установить не удалось.

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#всу
#брянская область
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#губернатор
#курская область
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Совладелец Wildberries Бакальчук обратился к жене после освобождения
20 сентября 2024, 23:44

Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Совладелец маркетплейса Wildberris сообщил, что находится дома и у него «все в порядке». Видеоролик опубликован в Telegram-канале бизнесмена.
«Я дома. Я в шоке. Но Правда на моей стороне. Пусть восторжествует справедливость!!!» — сообщил он.

Также Бакальчук приветствовал свою жену Татьяну и рассказал, что 18 сентября он прибыл в офис Wildberiies в центре Москвы «с мирными намерениями для урегулирования вопросов».

18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба — сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.

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#суд
#стрельба
#wildberries
#москва
#компании
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Шестерых фигурантов дела Wildberries арестовали
20 сентября 2024, 23:36

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Все шестеро обвиняемых, получивших в пятницу 15 суткок лишения свободы «по делу Wildberries», арестованы за попытку проникнуть в приемный покой НИИ скорой помощи им. Скрифосовского, информирует РИА Новости.
В среду, 18 сентября, возле офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла перестрелка. По словам очевидца, в это время Владислав Бакальчук пытался войти в здание вместе с неизвестными «бородачами», но им помешали охранники. Жертвами нападения стали два сотрудника офиса. Еще семь человек получили ранения.

Сам Бакальчук заявил, что приехал в офис на заранее запланированную встречу и что стрельба была актом агрессии против него.

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#wildberries
#конфликт
#стрельба
#охрана
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Военкоры заявили о разминировании приграничной с Курской областью части Украины
20 сентября 2024, 23:23

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили инженерные машины разграждения (ИМР) к Курской областью для разминирования части приграничной территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По словам военных корреспондентов, российские силы регулярно уничтожают украинские ИМР. Предполагается, что ВСУ готовят новое наступление на российскую территорию.

«Напомним, что после понесенных потерь у н.п. Медвежье и Веселое ВСУ резко снизили боевую активность на участке границы в Глушковском районе, проводят перегруппировку и, по всей видимости, готовят новый удар, пытаясь разминировать пути для попытки прорыва», – отмечается в сообщениях.

Ранее командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахры Авирдзба рассказал о нарастающем окружении ВСУ в районе Курска.

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#курская область
#всу
#украина
#вс рф
#мина
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МЧС: склад пенопропиленовой тары тушат в Воронежской области
20 сентября 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Distortion Media

Возгорание на площади более трех с половиной тысяч «квадратов» тушат сотрудники МЧС РФ в Воронежской области. Информация опубликована в тг-канале ГУ МЧС по региону.
«В селе Новая Усмань горит производственное помещение на 3500 «квадратах», — сказано в публикации.

Уточняется, что горит склад, где хранилась пенопропиленовая тара на Полевой улице. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь тушат более полусотни спасателей, а также техника в количестве 18 единиц. Других подробностей нет.

Ранее публиковались кадры возгорания кабельного завода в подмосковном Подольске. Три десятка человек эвакуированы. Пламя охватило кровлю, а также третий и четвертый этажи здания.

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#новости
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Избиение пенсионера в московском пункте выдачи Wildberries попало на видео
Менеджер Wildberries избил пенсионера в пункте выдачи в Москве
20 сентября 2024, 20:16

Фото: istockphoto/Elena Gurova

Менеджер маркетплейса Wildberries жестоко избил пожилого мужчину в пункте выдачи товара в Москве. Видео с нападением на человека в офисе магазина опубликовали в сети вечером 20 сентября.
На кадрах видно, как сотрудник Wildberries несколько раз бьет кулаком по голове мужчину в возрасте. Человек едва держится за стойку, откуда выдают товар, а работник продолжает наносить серию ударов.

В последний момент, продавец сильно толкает пенсионера и тот падает с ног. Во время падения мужчина бьется головой о кафельную плитку пола и больше не поднимается.
«Вы с ума сошли? Вызывайте скорую», – звучит за кадром голос девушки-оператора.

Из-за чего начался конфликт, не сообщается. Менеджер в кадре уверяет, что пенсионер начал нападать первым. Вызвали пострадавшему человеку скорую помощь или нет, также не сообщается.

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#конфликт
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#избиение
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Минимум 13 человек погибли при ударе Израиля по югу сектора Газа
Shehab: при ударе Израиля по дому в Рафахе погибли минимум 13 человек
20 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Минимум тринадцать человек погибли в результате авиаудара Израиля по дому в Рафахе на юге Газы. Об этом информирует агентство Shehab.
Отмечается, что несколько человек также получили ранения. Удар израильской армии пришелся по дому в районе Масбах.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#палестина
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У курского села Колодное сбили новейший беспилотник ВСУ «Паляница»
20 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

У села Колодное в Курской области сбили новейшие трехметровый вражеский беспилотник «Паляница». Об этом сообщает Mash.
По данным издания, во время осмотра обломков упавшего беспилотника обнаружилось, что у него нет обычного винта. Вместо этого у БПЛА оказался реактивный двигатель. Точно установить марку сбитого дрона не удалось, так как обломки сильно обгорели, однако есть некоторые особенности, которые указывают, что это «Паляница».

Этот дрон имеет размер 3,5×2,5 метров и развивает скорость 400-500 километров в час. Он может перевозить до 100 кг взрывчатки на расстояние до 700 км. «Паляница» — это новая украинская ракета-дрон, разработанная уже во время спецоперации. О её первом применении в зоне боевых действий Владимир Зеленский сообщил в конце августа.

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