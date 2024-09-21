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ВС РФ продолжают наступление на Покровск на Донецком направлении. Накануне вечером стало известно о ликвидации важного логистического пункта ВСУ – железнодорожного моста, по которому велась переброска боеприпасов и личного состава.
По украинскому телевидению показали ролик об эвакуации людей из пока находящегося под контролем Киева Покровска. В видео показали водителя рейсового автобуса Виталия, который вывозит граждан из опасных регионов с 2022 года. За это время ему удалось эвакуировать жителей Северодонецка, Лисичанска и Бахмута, которые уже находятся под контролем ВС РФ.
В беседе с местными журналистами он рассказал, что ежедневно работает в Покровске. Более месяца без выходных он выезжает в шесть утра из Славянска и приезжает в Покровск. Оттуда он забирает по 45 человек и вывозит в Павлоград. В день он делает по два таких заезда.
Однако местные жители не были впечатлены этим роликом. Николай Гуров из Покровска заявил, что власти обеспечили автобусы для эвакуации, однако оставляют в тайне, куда увозят людей. При этом эвакуации, по его словам, подлежат только те, кто заплатил ВСУ, а мужчин и вовсе сразу же мобилизуют.
Также отмечается, что в Покровск, наоборот, начали приезжать люди, которые не желают жить при режиме Зеленского. Они знают, что город скоро освободят российские военные, которых там очень ждут.
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В беседе с местными журналистами он рассказал, что ежедневно работает в Покровске. Более месяца без выходных он выезжает в шесть утра из Славянска и приезжает в Покровск. Оттуда он забирает по 45 человек и вывозит в Павлоград. В день он делает по два таких заезда.
Однако местные жители не были впечатлены этим роликом. Николай Гуров из Покровска заявил, что власти обеспечили автобусы для эвакуации, однако оставляют в тайне, куда увозят людей. При этом эвакуации, по его словам, подлежат только те, кто заплатил ВСУ, а мужчин и вовсе сразу же мобилизуют.
Также отмечается, что в Покровск, наоборот, начали приезжать люди, которые не желают жить при режиме Зеленского. Они знают, что город скоро освободят российские военные, которых там очень ждут.
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Анастасия Чинкова