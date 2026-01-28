Уникальные кадры миграции детёнышей крабов появились в Сети
Австралийский остров Рождества стал ареной удивительного природного явления: миллионы детёнышей красных крабов начали миграцию из океана в джунгли, чтобы вступить в новый жизненный этап.
Как сообщает издание People, переход из морской среды на сушу традиционно сопряжён с серьёзными рисками. В последние годы лишь малая часть молодых особей успешно преодолевала этот маршрут. Многие становились добычей рыб, скатов и китовых акул. Нынешняя масштабная миграция, по оценкам экспертов, даёт виду шанс на восстановление популяции.
Согласно данным Национального парка, процесс длится в среднем девять дней. Конечная точка путешествия — защищённые участки в густых зарослях леса. Именно там юные крабы проведут первые три года своей жизни в надёжном убежище от внешних угроз.
