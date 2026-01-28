Уникальные кадры миграции детёнышей крабов появились в Сети

28 января 2026, 01:23

Миллионы детёнышей крабов заполонили остров Рождества в Австралии

Фото: iStock/Jess Bray

Австралийский остров Рождества стал ареной удивительного природного явления: миллионы детёнышей красных крабов начали миграцию из океана в джунгли, чтобы вступить в новый жизненный этап.