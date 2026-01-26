Семья из Казани чудом спаслась от агрессивного слона на Шри-Ланке
На Шри-Ланке дикий слон едва не растерзал российских туристов из Казани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, семья остановилась покормить животных фруктами, когда один из трёх слонов неожиданно проявил агрессию. Животное вырвало дверь арендованного автомобиля и попыталось его перевернуть.
На помощь поспешил водитель соседнего авто, отогнав слона за хобот. Туристы с ребёнком продолжили экскурсию, несмотря на повреждения машины — теперь без одной из дверей.
