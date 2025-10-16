Учёные Сеченовского университета нашли способ ускорить заживление тканей
Специалисты Института регенеративной медицины Сеченовского университета изучают природный белок лактоферрин, содержащийся в молоке и слёзной жидкости. Учёные проверяют его способность ускорять восстановление тканей без образования рубцов.
Эксперименты показали, что лактоферрин повышает выживаемость клеток и стимулирует синтез компонентов здорового хряща. Главное открытие сделали при опытах на животных: при введении вещества в повреждённый хрящ ушной раковины оно не просто ускоряло заживление, но и направляло процесс в сторону полноценной регенерации.
К 60-му дню в экспериментальной группе формировались плотные эластические волокна, а к 90-му хрящевая ткань полностью восстанавливалась.
«Ушной хрящ — это одна из немногих моделей у млекопитающих, где можно наблюдать качественную регенерацию», — отметил в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Алексей Файзуллин.По словам исследователей, лактоферрин способствует не просто росту клеток, а воссозданию структуры ткани. Это открытие может стать основой для новых методов лечения повреждений хряща, костей и даже нервной ткани.