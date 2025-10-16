Учёные Сеченовского университета нашли способ ускорить заживление тканей

16 октября 2025, 14:38

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Специалисты Института регенеративной медицины Сеченовского университета изучают природный белок лактоферрин, содержащийся в молоке и слёзной жидкости. Учёные проверяют его способность ускорять восстановление тканей без образования рубцов.





Эксперименты показали, что лактоферрин повышает выживаемость клеток и стимулирует синтез компонентов здорового хряща. Главное открытие сделали при опытах на животных: при введении вещества в повреждённый хрящ ушной раковины оно не просто ускоряло заживление, но и направляло процесс в сторону полноценной регенерации.



К 60-му дню в экспериментальной группе формировались плотные эластические волокна, а к 90-му хрящевая ткань полностью восстанавливалась.

«Ушной хрящ — это одна из немногих моделей у млекопитающих, где можно наблюдать качественную регенерацию», — отметил в беседе с «Известиями» заведующий лабораторией цифрового микроскопического анализа Алексей Файзуллин.