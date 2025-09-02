Гендиректор Nestle Лоран Фрейш уволен за роман на работе
Компания Nestle объявила об увольнении генерального директора Лорана Фрейша после расследования, выявившего его тайные романтические отношения с непосредственным подчиненным. Новым главой компании назначен руководитель бренда Nescafe Филипп Навратил, сообщила пресс-служба организации.
Уход Лорана Фрейша с поста генерального директора Nestle последовал за внутренним расследованием, которое выявило нераскрытую романтическую связь с его непосредственным подчинённым. В пресс-службе компании подтвердили, что такие действия являются нарушением корпоративного кодекса поведения.
На освободившуюся должность уже назначен Филипп Навратил, ранее занимавший позицию руководителя бренда Nescafe — одного из ключевых продуктовых направлений швейцарского пищевого гиганта. Навратил имеет многолетний опыт работы в компании и хорошо знаком с её операционной деятельностью.
Интересно, что согласно исследованиям в области корпоративной этики, служебные романы остаются распространённым явлением. Более трети россиян в прошлом году признались, что хотя бы раз начинали отношения с коллегой. Однако в большинстве международных компаний подобные отношения, особенно между руководителями и подчинёнными, строго регулируются внутренними правилами.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
