Гендиректор Nestle Лоран Фрейш уволен за роман на работе

02 сентября 2025, 04:56

Компания Nestle объявила об увольнении генерального директора Лорана Фрейша после расследования, выявившего его тайные романтические отношения с непосредственным подчиненным. Новым главой компании назначен руководитель бренда Nescafe Филипп Навратил, сообщила пресс-служба организации.