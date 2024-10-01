«Унижение достоинства»: Адвокат раскрыл, как накажут не выпустившего ребенка в туалет учителя

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Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с многочисленными жалобами на запреты школьникам выходить в туалет, об этом сообщили РИА Новости.
Поводом для обращения стал недавно произошедший случай в одной из подмосковных школ. В Одинцове ученик четвертого класса отпросился в туалет, но учительница отказала в просьбе. Тогда мальчик не выдержал и обмочился на глазах у одноклассников. После произошедшего у ребенка поднялась температура, сейчас он находится на больничном. Мама мальчика пожаловалась в прокуратуру, дело передали в суд.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что учитель не может запретить ученику выйти в туалет во время урока, потому что это прямое нарушение прав ученика.
Он добавил, что подобный запрет нарушает и другие права ученика.
По словам Павла Воропаева, если ученика не отпустили в туалет или наказали, когда он без разрешения отлучился сам – необходимо писать жалобу в Прокуратуру и местный Департамент образования.
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Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что учитель не может запретить ученику выйти в туалет во время урока, потому что это прямое нарушение прав ученика.
«Если учитель запрещает ученику выйти в туалет, то он может выйти и без разрешения. Учителя зачастую прикрываются тем, что школа несет ответственность за безопасность детей, пока они там находятся (и это на самом деле так). Если вдруг с ребенком что-то случится по пути из класса до туалета — школа будет виновата, однако это не умоляет прав ученика на посещение туалета во время урока, так как в законе об образовательной деятельности нет на это запрета», — сообщил эксперт.
Он добавил, что подобный запрет нарушает и другие права ученика.
«Российская Федерация охраняет достоинство человека и запрещается унижение человеческого достоинства (21 статья Конституции РФ), соответственно, учитель обязан уважать честь и достоинства ученика (п.3 ч. 1, ст. 48 закона об образовании). Таким образом, ученик имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех проявлений физического и психологического насилия (ч.1 ст. 34 закона об образовании)», — объяснил адвокат.
По словам Павла Воропаева, если ученика не отпустили в туалет или наказали, когда он без разрешения отлучился сам – необходимо писать жалобу в Прокуратуру и местный Департамент образования.
«Если доводы жалобы подтвердятся — администрацию школы оштрафуют, а учитель получит дисциплинарное взыскание, а также возможно привлечение к административной ответственности. Еще с администрации школы возможно в судебном порядке взыскать моральную компенсацию, так как ребенок из-за случившегося испытал моральные и нравственные страдания», — заключил адвокат.
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Анастасия Бондарева