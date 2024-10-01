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«Унижение достоинства»: Адвокат раскрыл, как накажут не выпустившего ребенка в туалет учителя

Адвокат Воропаев: учитель, не выпуская ученика в туалет, нарушает сразу несколько законов
01 октября 2024, 13:09
Фото: istockphoto/Sneksy

Фото: istockphoto/Sneksy

Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с многочисленными жалобами на запреты школьникам выходить в туалет, об этом сообщили РИА Новости.
Поводом для обращения стал недавно произошедший случай в одной из подмосковных школ. В Одинцове ученик четвертого класса отпросился в туалет, но учительница отказала в просьбе. Тогда мальчик не выдержал и обмочился на глазах у одноклассников. После произошедшего у ребенка поднялась температура, сейчас он находится на больничном. Мама мальчика пожаловалась в прокуратуру, дело передали в суд.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что учитель не может запретить ученику выйти в туалет во время урока, потому что это прямое нарушение прав ученика.


«Если учитель запрещает ученику выйти в туалет, то он может выйти и без разрешения. Учителя зачастую прикрываются тем, что школа несет ответственность за безопасность детей, пока они там находятся (и это на самом деле так). Если вдруг с ребенком что-то случится по пути из класса до туалета — школа будет виновата, однако это не умоляет прав ученика на посещение туалета во время урока, так как в законе об образовательной деятельности нет на это запрета», — сообщил эксперт.

Он добавил, что подобный запрет нарушает и другие права ученика.
«Российская Федерация охраняет достоинство человека и запрещается унижение человеческого достоинства (21 статья Конституции РФ), соответственно, учитель обязан уважать честь и достоинства ученика (п.3 ч. 1, ст. 48 закона об образовании). Таким образом, ученик имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех проявлений физического и психологического насилия (ч.1 ст. 34 закона об образовании)», — объяснил адвокат.

По словам Павла Воропаева, если ученика не отпустили в туалет или наказали, когда он без разрешения отлучился сам – необходимо писать жалобу в Прокуратуру и местный Департамент образования.
«Если доводы жалобы подтвердятся — администрацию школы оштрафуют, а учитель получит дисциплинарное взыскание, а также возможно привлечение к административной ответственности. Еще с администрации школы возможно в судебном порядке взыскать моральную компенсацию, так как ребенок из-за случившегося испытал моральные и нравственные страдания», — заключил адвокат.

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Убил третий инсульт: личная жизнь, карьера и последние часы жизни Вячеслава Добрынина
01 октября 2024, 13:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На 79-м году скончался известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин. Он возглавлял вокальный квартет «Лада», а также выступал в джазовом оркестре Олега Лундстрема и в ВИА «Самоцветы», позже создав собственную группу под названием «Доктор шлягер». О биографии композитора, его личной жизни и причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».

Вячеслав Добрынин: биография


Будущий артист появился на свет 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. В молодости певец носил фамилию матери — Антонов, но в начале своей карьеры выбрал псевдоним Вячеслав Добрынин, чтобы избежать путаницы с другим популярным артистом.

Музыкальное образование он получил в училище имени Октябрьской революции, изучая дирижирование и баян, а также учился на историческом факультете МГУ.

Во время студенческой жизни Добрынин стал поклонником музыки группы The Beatles, вдохновившись которой изменил свой стиль, заменив привычную одежду на джинсы и высокие каблуки, а также начал сочинять собственные песни, подражая битлам. В конце 1960-х годов музыкант вошел в состав вокально-инструментального ансамбля «Орфей» и участвовал в записи миньона ВИА «Веселые ребята», где были включены несколько каверов на хиты британцев. В дальнейшем он сотрудничал с ансамблем «Бременские музыканты», ВИА «Самоцветы» и оркестром Олега Лундстрема.

В 1986 году Добрынин начал свою сольную карьеру, дебютировав в знаменитой программе «Шире круг». Позже, объединившись с музыкантами, с которыми работал много лет, он создал группу «Доктор шлягер», с ней он гастролировал по России и за рубежом. За карьеру Добрынин написал около тысячи песен, среди которых самые известные — «Синий туман», «Льется музыка», «Колдовское озеро», «Не сыпь мне соль на рану» и «Большая Медведица».

Композитор сотрудничал с другими исполнителями, такими как Лев Лещенко, Михаил Боярский, Валентина Легкоступова и Маша Распутина.

В 1996 году Добрынину было присвоено звание народного артиста России. В числе его других почетных наград — ордена Дружбы и медали «За заслуги перед Отечеством».


Личная жизнь Вячеслава Добрынина


Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов
Артист дважды вступал в брак. Его первой женой стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он встретился в 1970-х годах во время обучения в МГУ. В этом союзе родилась дочь Екатерина, которая в настоящее время живет в США и воспитывает двоих детей — дочь Софию и сына Александра. Вторая жена Добрынина – архитектор Ирина, с которой музыкант связал свою судьбу в 1985 году.


Причины смерти Добрынина


В последние годы жизни Вячеслав Добрынин редко появлялся на публике из-за проблем со здоровьем.

«Все, что в жизни есть у меня – это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие. Не хожу на съемки, потому что устаю и тяжело говорить», – рассказывал прежде Вячеслав Добрынин.

Ранее он пережил два инсульта. 26 сентября 2024 года стало известно о госпитализации Добрынина с подозрением на третий инсульт. Артист находился в тяжелом состоянии. 1 октября супруга артиста сообщила о его смерти. По данным СМИ, он скончался в одной из московских больниц, предварительно, от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения.

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Из Клина отправили гуманитарный конвой в Донбасс
01 октября 2024, 13:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Очередной гуманитарный конвой отправили в новые регионы России и Курскую и Белгородскую области из подмосковного Клина, работу по сбору и отправке груза возглавила глава городского округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«К этой поездке готовились долго и тщательно, только погрузка заняла несколько дней. Впереди тысячи и тысячи километров. Планируем посетить почти тридцать «точек» встречи, доставить гуманитарный груз нашим ребятам на линии боевого соприкосновения, нашим соотечественниками в пострадавшие от атак районы. Донбасс, Новороссия, Белгородская и Курская области», — сказала Алёна Сокольская.
Отмечается, что в гуманитарный груз вошли генераторы, теплая одежда, сапоги, берцы, продукты, медикаменты, подушки, одеяла, автономные отопительные системы, запчасти для машин, строительные материалы, а также УАЗ «Буханка» и различное дорогостоящее оборудование. Кроме того, конвой везёт 165 маскировочных сетей, которые сплели жители Клина, окопные свечи, антидроновые покрывала, а также письма и открытки от детей и пенсионеров.

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#алёна сокольская
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В ступинском посёлке Усады завершается благоустройство сквера на месте пустыря
01 октября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Современный сквер создают в посёлке Усады городского округа Ступино на месте пустыря, расположенного рядом со школой, открыть сквер для жителей должны уже на будущей неделе. Ход работ по благоустройству проверил глава округа Сергей Мужальских вместе с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, профильными заместителями, представителями окружного Совета депутатов и общественности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы делаем новый сквер в поселке по программе инициативного бюджетирования благодаря поддержке нашего депутатского корпуса и регионального депутата Андрея Голубева. Работы должны быть завершены на следующей неделе», — сказал Сергей Мужальских.
На территории сквера установят шесть лавочек, урны и обустроят уличное освещение. В центре сквера предусмотрено пространство для установки новогодней ёлки.

Открыть сквер планируется 6 октября.

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#скверы
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Многодетная семья из Химок купила трёхкомнатную квартиру благодаря госпрограмме
01 октября 2024, 13:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Даниил и Ольга Шахурдиновы из округа Химки, воспитывающие трёх дочерей, приобрели трёхкомнатную квартиру благодаря государственной программе «Обеспечение жильём молодых семей», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы смогли взять трёхкомнатную квартиру. Выбрали на вторичном рынке, чтобы была возможность сразу переехать. Теперь у детей есть свои комнаты», — рассказала Ольга Шахурдинова.
Всего в Московской области с начала года участниками госпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» стали около 300 пар. На приобретение жилья по льготным условиям может претендовать семья, отвечающая ряду критериев: возраст супругов не должен превышать 35 лет, обеспеченность жильём — составлять менее десяти квадратных метров на человека, члены семьи должны быть зарегистрированы в Московской области, а доход — позволять оплатить не менее 65% стоимости жилья или взять кредит на эту сумму.

Заявка на участие в программе подаётся через портал госуслуг Московской области.

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#молодая семья
#многодетная семья
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«Повреждение структур мозга»: Врач назвала опасную дозу кофе в день
Врач Павлюк: более пяти чашек кофе в день приводит к повреждению структур мозга
01 октября 2024, 12:25

Фото: iStock/sagarmanis

1 октября – Международный день кофе. Многие, увлекшись вкусом напитка, пьют его на протяжение всего дня, но стоит ли так делать? Как неограниченное количество кофе может повлиять на наш организм?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала про несколько важных моментов в употреблении кофе.

«Напитки с кофеином лучше пить до 15-16:00, то есть в первой половине дня. Дальше кофеин отрицательно влияет на синтез мелатонина, а отсюда — плохой сон», — сказала эксперт.

По ее словам, кофе также не стоит употреблять натощак, потому что он вызывает инсулинорезистентность и отрицательно влияет на углеводный обмен.

Врач назвала допустимую дозу употребления и сказала, к чему может привести избыток кофеина.

«Если употреблять более пяти чашек кофе в день, то это плохо повлияет на структуру головного мозга, приведет к повреждению структур мозга. Рекомендуемое количество: 0-3 чашки в день. У беременных и кормящих женщин лимит по кофеину: 1-2 чашки», — объяснила специалист.

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Современный спортивный кластер появится в Парке Горького в центре Москвы
01 октября 2024, 12:17

Фото: istockphoto/yulenochekk

На территории Парка Горького в центре Москвы будет обустроен новый современный спортивный кластер. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Он напомнил, что масштабные перемены в Парке Горького начались ещё в 2011 году, в результате чего он стал современным и комфортабельным местом отдыха мирового уровня и популярным общественным пространством. Однако за прошедшие годы некоторые объекты благоустройства устарели и нуждаются в серьёзном обновлении, отметил заммэра. В частности, не хватает инфраструктуры на набережных.

Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства в рамках работ по благоустройству и реабилитации Парка Горького возводят на территории объекта новый спортивный кластер. В Нескучном саду строят всесезонный павильон, в котором разместятся тренировочные залы со всей необходимой инфраструктурой. На территории кластера появятся площадки для большого и настольного тенниса, игры в городки, волейбольная и баскетбольная площадка, футбольное поле. Спортивный объект сделает Парк Горького ещё более популярным среди москвичей и гостей столицы, заключил Бирюков.

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В Подмосковье починили более 1,4 тыс. противопожарных систем в жилых домах
01 октября 2024, 12:14

Фото: пресс-служба Минтера МО

Свыше 1,4 тыс. систем пожарной сигнализации и пожаротушения отремонтировали в многоквартирных домах Московской области по заявкам жителей с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Ответственность за обслуживание систем пожарной сигнализации и пожаротушения возлагается на управляющие компании. С начала года они вернули в рабочее состояние более 1,4 таких систем. Работы проводились под контролем инспекторов министерства», — отмечается в сообщении.
Наиболее число заявок на такие работы поступило от жителей четырёх городских округов: Люберец, Балашихи, Ленинского и Красногорска.

В министерстве напомнили, что подать заявку на ремонт системы сигнализации и пожаротушения в многоквартирном доме жильцы могут непосредственно в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу Московской области.

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#московская область
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#жкх
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«Зависимость и тревожность»: Врач объяснила, чем чревато употребление кофе
Врач Павлюк: кофе может вызывать учащенное сердцебиение и тревожность
01 октября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/Farknot_Architect

1 октября считается Международным днем кофе. Кажется, что это один из любимых напитков россиян: в кафе и на улицах, в стаканчиках и чашечках — он везде. Но так ли полезен этот напиток?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что кофе считается полезным напитком, потому что в нем есть много элементов, которые положительно влияния на организм человека.

«У него есть масса полезных свойств: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней печени, некоторых онкологических заболеваний», — сказала эксперт.

Однако, по ее словам, на все плюсы существуют и минусы, которые важно учитывать всякий раз, покупая кофеиновый напиток.

«Все отрицательно связано с кофеином. У некоторых он вызывает повышение давления, провоцирует зависимость и тревожность. Кофе, как и чай, может ухудшать усвоение кальция, железа, цинка. У некоторых вызывает повышение холестерина и артериального давления», — объяснила врач.

Она добавила, что у каждого также имеются индивидуальные особенности, сопровождающиеся различными реакциями на кофеин, например, учащенное сердцебиение.

«У человека может быть врожденная непереносимость кофеина или худший метаболизм кофеина. Но так далеко не у каждого, нужно наблюдать за своим организмом», — заключила собеседница.

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#диета
#больница
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Нелегальных перевозчиков мусора в Одинцове оштрафовали на 2 млн рублей
01 октября 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минтера МО

Около двух миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Одинцовском городском округе в минувшем сентябре по данным с дорожных камер, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На территории Одинцовского округа в сентябре с помощью дорожных комплексов фотовидеофиксации был замечен 71 нелегальный перевозчик. Сумма штрафов составила порядка 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего нарушителей камеры зафиксировали на Можайском шоссе, на участке трассы М-7 ««Железнодорожный — Новый Милет — Торбеево» и на участке трассы М-1 «Полевая — Можайское шоссе».

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#штрафы
#минчистоты
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