Мизулина обратится в прокуратуру после того, как школьника не пустили в туалет

Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина готовит обращение в генеральную прокуратуру РФ по поводу инцидента в школе № 3 в подмосковном Одинцово. Там учительница не отпустила четвероклассника в туалет.
В своём телеграм-канале Мизулина написала, что в результате мальчик обмочился прямо в классе. Сейчас ребёнок болеет, на фоне переживаний и чувства стыда и унижения у него резко подскочила температура. Мама мальчика уже написала заявление в прокуратуру.
По словам общественницы, такие ситуации нередко происходят по всей стране, но дети и подростки стесняются рассказывать об этом. Мизулина подчеркнула, что готовит обращение именно в Генеральную прокуратуру, так как в прошлом году после похожего случая письма в различные министерства и ведомства не дали никакого результата.
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Александр Бойцов