«Били палками после смерти»: Адвокаты просят оправдать мигрантов за смерть подростка в Челябинске

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Адвокаты попросили оправдать мигрантов, которых судят за убийство школьника у ТРК «Космос» в Челябинске. Очередное заседание по уголовному делу прошло 26 сентября.
По мнению защиты, между участниками драки, в которой погиб юноша, не было предварительного сговора совершить убийство. Также, по словам адвокатов, участники потасовки не согласовывали хулиганские действия. По данным юристов, спутники обвиняемого Шахрома Мирова не знали, что у их приятеля есть нож и не видели, как он применил оружие.
Остальные участники были погибшего школьника палками уже после его смерти, поэтому не могли причинить вред, сообщает Аиф из зала суда. На основании этого с Зоира Джаллилова, Ислома Ахмадова и Хуршеда Одинаева требуют снять обвинение.
17-летнего школьника убили в Челябинске в апреле 2023 года. Тогда конфликт в соцсетях перерос в реальную стычку на улице. Подросток получил два удара ножом, а также удары палками и ногами. Под статью попали больше 10 мигрантов, часть из которых успели покинуть Россию.
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Остальные участники были погибшего школьника палками уже после его смерти, поэтому не могли причинить вред, сообщает Аиф из зала суда. На основании этого с Зоира Джаллилова, Ислома Ахмадова и Хуршеда Одинаева требуют снять обвинение.
17-летнего школьника убили в Челябинске в апреле 2023 года. Тогда конфликт в соцсетях перерос в реальную стычку на улице. Подросток получил два удара ножом, а также удары палками и ногами. Под статью попали больше 10 мигрантов, часть из которых успели покинуть Россию.
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Лия Мурадьян