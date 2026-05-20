«Не для слабонервных»: гинеколог назвала главные риски партнерских родов
Акушер-гинеколог Ерофеева: мужчинам не стоит посещать роды жены
Присутствие мужчины на родах может помешать работе медиков и привести к проблемам сексуального характера. Об этом рассказала врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.
По ее словам, присутствие мужчин во время процесса деторождения полностью противопоказано при патологическом течении беременности. Это может помешать работе профессионалов, и роды в любой момент могут пойти не так.
«Лично я против партнерских родов. Конечно, когда муж поддерживает, держит за локоть, гладит по плечу, помогает принять удобную позицию при болезненных схватках — это хорошо. Но когда начинаются потуги, картинка не для слабонервных», — отметила Ерофеева в разговоре с Москвой 24.
Она уточнила, что при виде крови и боли будущий отец может потерять сознание. Кроме того, после совместных родов в паре могут начаться проблемы сексуального характера. Однако мужчина может участвовать в процессе подготовки к родам, заключила акушер-гинеколог.