«Не для слабонервных»: гинеколог назвала главные риски партнерских родов

20 мая 2026, 15:15

Акушер-гинеколог Ерофеева: мужчинам не стоит посещать роды жены

Фото: iStock/Motortion

Присутствие мужчины на родах может помешать работе медиков и привести к проблемам сексуального характера. Об этом рассказала врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.





По ее словам, присутствие мужчин во время процесса деторождения полностью противопоказано при патологическом течении беременности. Это может помешать работе профессионалов, и роды в любой момент могут пойти не так.





«Лично я против партнерских родов. Конечно, когда муж поддерживает, держит за локоть, гладит по плечу, помогает принять удобную позицию при болезненных схватках — это хорошо. Но когда начинаются потуги, картинка не для слабонервных», — отметила Ерофеева в разговоре с Москвой 24.