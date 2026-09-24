Упавшее дерево пробило россиянину селезенку и почку
В Рязани медики спасли рабочего, на которого упало крупное дерево. Информацию передала пресс-служба Минздрава РФ.
В БСМП поступил мужчина с переломами ребер, множественными травмами органов брюшной полости и перитонитом. Он лишился примерно четырех литров крови, и его срочно отправили на операционный стол.
Хирургам пришлось удалить раздробленные селезенку и почку — восстановить их было уже невозможно. Также они устранили перитонит и свищ толстой кишки, установили временную стому и перелили пациенту кровь.
Самочувствие мужчины стало улучшаться, но затем открылся высокий тонкокишечный свищ, через который уходило практически все содержимое кишечника, желудка, поджелудочной железы и печени. Главврач БСМП Сергей Тарасенко объяснил, что сразу после перенесенного перитонита делать реконструкцию и зашивать свищ было нельзя, поэтому врачи решили на время исключить этот участок кишки из пищеварительной системы.
Вмешательство завершилось удачно, и мужчину спасли. Его уже выписали, сейчас он восстанавливается, а впереди у него еще одна операция — по закрытию стомы толстой кишки.
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