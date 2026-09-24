Упавшее дерево пробило россиянину селезенку и почку

24 сентября 2026, 21:55

В Рязани мужчине удалили селезенку и почку после падения дерева

Фото: iStock/Caroline Munsterman

В Рязани медики спасли рабочего, на которого упало крупное дерево. Информацию передала пресс-служба Минздрава РФ.