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Друг погибшего под Вологдой охотника рассказал о нападении медведя

Фото: iStock/USO

Товарищ 73-летнего охотника, погибшего при встрече с медведем в Вологодской области, поделился подробностями произошедшего.



По его словам, которые приводит RT, растерзанный хищником Владимир Баев был опытным охотником, который долгие годы работал главным инспектором охотнадзора Усть-Кубинского района. 22 сентября мужчина отправился на охоту за медведем и не вернулся, его тело нашли на следующий день.

Друг погибшего Владимир Аверьянов рассказал, что на охотника со спины напал раненый им же зверь — медведь ударил его по голове, и этого оказалось достаточно. Обычно Баев уезжал на охоту один, а после выстрела звонил товарищам, чтобы вместе выследить добычу, но в этот раз, видимо, понадеялся на свой выстрел и решил справиться сам. Аверьянов добавил, что в тот день не проверил, стоит ли машина друга возле дома, и тревогу забили только спустя сутки.

Собеседник телеканала отметил, что охота на медведей очень опасна, а в этом году в регионе их «тучи». Подстрелить зверя — лишь половина дела, после этого его нужно еще выследить и добить, причем возвращаться за раненым животным безопаснее утром следующего дня, а не ночью.

О гибели 73-летнего мужчины в результате нападения медведя ранее сообщила пресс-служба СУ СК региона. Хищника позднее нашли мертвым.

Лидия Пономарева

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