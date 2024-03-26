Hurriyet: Турция тщательно изучила данные по нападавшим в «Крокусе»

Фото: iStock/naumoid
В Турции провели тщательное расследование и изучили данные, относящиеся к террористам, совершившим нападение на «Крокус Сити Холл». Соответствующей информацией делится турецкая газета Hurriyet, ссылаясь на собственные источники.
Анкара подтверждает, что до этого двое из подозреваемых прилетали из Москвы на территорию Турции, в которой они не были зарегистрированы. Сейчас все обстоятельства их приезда выясняются, они будут оперативно переданы в Москву.
Правоохранительные органы Турции уделяют особое внимание расследованию теракта и участию своих граждан в нем.
Ранее сообщалось, что двое террористов из четырех прибыли в Москву из Турции на одном самолете 2 марта. По данным следствия, именно эти двое участников террористической атаки на концертный зал были замечены в нем 8 марта, когда в «Крокус Сити Холле» выступал певец Григорий Лепс, а также с 9 по 11 марта, когда там был концерт исполнителя SHAMAN.
Читайте также:
Reuters: Двое из совершивших теракт в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта
Торговые центры Vegas откроются 26 марта
24 марта в 19:55 на здании «Крокус Сити Холл» появилась проекция «Журавли»
Правоохранительные органы Турции уделяют особое внимание расследованию теракта и участию своих граждан в нем.
Читайте также:
Reuters: Двое из совершивших теракт в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта
Торговые центры Vegas откроются 26 марта
24 марта в 19:55 на здании «Крокус Сити Холл» появилась проекция «Журавли»
Мария Федоровцева