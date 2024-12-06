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Управляющие компании Подмосковья оштрафовали более чем на 14,7 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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Штрафы на общую сумму свыше 14,7 млн рублей выписали управляющим компания Московской области с начала текущего года за нарушения в работе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.


«С начала года инспекторы министерства вынесли управляющим организациям более полутора тысяч постановлений о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов превысила 14,7 млн рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего постановлений о штрафах было выписано из-за ненадлежащего состояния территорий — 250 дел. На втором месте по этому показателю оказалось несоблюдение правил обращения с отходами (165 дел), а замыкает тройку антирейтинга нарушения правил обращения с отходами (162 дела).

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