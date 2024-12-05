В трёх округах Подмосковья 7 декабря проведут акции по сбору вторсырья

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Акции по сбору вторичных ресурсов состоятся в субботу, 7 декабря, в Домодедове, Раменском и Чехове, принять в них участие приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Жители смогут избавиться от отходов. При этом все бытовые отходы должны быть отсортированными, чистыми и компактно сложенными. Кроме того, в рамках акции будут работать фримаркеты по обмену вещами», — говорится в сообщении.Акции будут проходить по следующим адресам: город Домодедово, микрорайон Центральный, улица Кирова, стр. 28, с 10:00 до 10:20; город Домодедово, ул. Гагарина, дом №37, с 10:30 до 10:40; город Раменское, площадка напротив дома №15, корп. 1 по ул. Гурьева, с 11:00 до 13:00; город Чехов, улица 8 Марта, дом №1а, с 10:00 до 10:50.
Читайте также:
Нелегальных возчиков мусора в Подмосковье за месяц оштрафовали на 25 млн рублей
В Подмосковье ввели новую систему ликвидации навалов мусора возле баков
Подмосковный сервис упрощённого получения мест под фандоматы заработает в декабре
Лев Каштанов