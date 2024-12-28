Управляющие компании Подмосковья заплатят за нарушения прав граждан 3 млн. рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковные управляющие компании заплатят за нарушения прав граждан штрафов на 3 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В конце декабря ведомство рассмотрело 29 административных дел, 17 из них – с участием директоров управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По 13 вынесены предупреждения, в том числе по двум делам о несвоевременных ответах на обращения граждан. В случае повторного нарушения сроков рассмотрения обращений на УК могут быть наложены крупные штрафы», – говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, это говорит о значимости соблюдения прав жильцов при их обращениях в организации, отвечающие за обслуживание общедомового имущества в многоквартирных домах.Читайте также:
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Лора Луганская