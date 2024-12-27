В Подмосковье за год провели более 150 проверок по содержанию территорий и домов

Свыше 150 профилактических визитов провели инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
«62 визита было проведено в рамках жилищного надзора, 55 — в ходе лицензионного контроля, 35 — в рамках надзора в сфере ЧС и 12 — в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства», — уточнили в министерстве.В ходе профилактического визита инспектор рассказывает об обязательных требованиях и порядке их соблюдения, информирует об ответственности за несоблюдение или нарушение установленных нормативов, даёт рекомендации о том, как устранять выявленные недочёты и отвечает на вопросы по объекту, который проверяет.
Полная информация о деятельности инспекторов размещена на сайте министерства.
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