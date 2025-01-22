Управляющие компании предупредили об ужесточении лицензионных требований

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
С 1 марта в России будут ужесточены лицензионные требования к управляющим компаниям. С этого дня вступают в законную силу изменения, внесённые в соответствующее постановление правительства, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Нововведения коснутся требований, предъявляемых к управляющим компаниям при получении лицензии и при продлении срока её действия.
Кроме того, должностные лица или учредители компании ранее не должны состоять в реестре дисквалифицированых.
Помимо этого, в соответствии срок рассмотрения заявления о продлении действия лицензии управляющей организации будет сокращён с 15 до 10 рабочих дней со дня его поступления в подмосковное Минчистоты.
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«Если УК хочет управлять многоквартирным домом, у учредителя должна отсутствовать неснятая или непогашенная судимость; УК не должна быть привлечена к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований в течение трёх лет до получения или продления лицензии; в реестре портала «Федресурс» не должно быть сведений о банкротстве управляющей компании в трёхлетний период до обращения за лицензией», – пояснили в министерстве.
Кроме того, должностные лица или учредители компании ранее не должны состоять в реестре дисквалифицированых.
Помимо этого, в соответствии срок рассмотрения заявления о продлении действия лицензии управляющей организации будет сокращён с 15 до 10 рабочих дней со дня его поступления в подмосковное Минчистоты.
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Лора Луганская