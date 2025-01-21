Жителям Подмосковья назвали топ-5 способов избежать продувания окон

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Состояние окон в многоквартирных домах – залог комфортной жизни. Если зимой они промерзают, это может привести к снижению температуры, предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Холодный воздух проникает в квартиру и приводит к теплопотерям. Кроме того, при резком изменении температуры в помещениях появляется конденсат. Он вызывает повышенную влажность, особенно на окнах и стенах. А высокая влажность – подходящая среда для развития плесени, которая не только разрушает отделку, но и опасна для здоровья. К тому же конденсат со временем разрушает конструкции», – отметили в министерстве.Там назвали топ-5 способов избежать продувания окон.
«Если окна пластиковые, регулируйте их в зависимости от сезона. Зимой используйте зимний режим, летом – летний. Следите за тем, нет ли запотевания между стеклопакетами. Оно может указывать на недостаточную герметичность и утечку тепла. Регулярно проверяйте фурнитуру окон. Убедитесь, что они плотно закрываются», – посоветовали в Минчистоты.В ведомстве добавили, что щелей или трещин в раме или стене около окон быть не должно. Также необходимо проверять резиновые уплотнители.
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Лора Луганская