Управляющий директор Ozon покинул свой пост

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Управляющий директор маркетплейса Ozon Сергей Беляков покидает свой пост. Об этом пресс-служба компании сообщила РИА Новости.
Отмечается, что Беляков решил продолжить карьеру за пределами Ozon. Руководство и сотрудники маркетплейса поблагодарили уходящего директора за трёхлетнюю работу в команде, а также пожелали удачи в дальнейшей карьере.
В компании подчеркнули, что с уходом Белякова в руководстве Ozon ничего не изменится, поскольку с 2022 его его осуществляет коллегиальный орган с ключевыми топ-менеджерами в составе.
При этом в пресс-службе маркетплейса не ответили на вопрос о том, кто займёт пост управляющего директора.
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В компании подчеркнули, что с уходом Белякова в руководстве Ozon ничего не изменится, поскольку с 2022 его его осуществляет коллегиальный орган с ключевыми топ-менеджерами в составе.
При этом в пресс-службе маркетплейса не ответили на вопрос о том, кто займёт пост управляющего директора.
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Анастасия Чинкова