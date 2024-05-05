Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира

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В 2023 году российские интернет-платформы Ozon и Wildberries впервые попали в десятку самых посещаемых маркетплейсов в мире по данным компании Data Insight, сообщает «Ведомости».
Пользователи посещали российские площадки более 300 миллионов раз в месяц. Первое место в мировом рейтинге занимает Amazon с более чем 4,7 миллиарда посещений ежемесячно.
Wildberries, расположившийся на девятой строчке рейтинга, ежемесячно привлекал около 343 миллионов посетителей. Ozon, замкнувший десятку, ежемесячно посещали в среднем 316 миллионов раз.
Ранее стало известно, что более 1,4 миллиона человек получают доход через платформу Ozon, что составляет почти 1,7 процента трудоспособного населения России.
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Wildberries, расположившийся на девятой строчке рейтинга, ежемесячно привлекал около 343 миллионов посетителей. Ozon, замкнувший десятку, ежемесячно посещали в среднем 316 миллионов раз.
Ранее стало известно, что более 1,4 миллиона человек получают доход через платформу Ozon, что составляет почти 1,7 процента трудоспособного населения России.
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Артем Кузьмин